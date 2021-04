Ofrece Viviana Barbosa un gobierno de cercanía

Al iniciar formalmente sus actividades de campaña, la abanderada a la gubernatura de Tlaxcala por el Partido Fuerza por México, Viviana Barbosa Bonola, señaló que su compromiso será de cercanía con las comunidades, con proyectos estratégicos de gobierno que tiendan sus necesidades.

En el municipio de Totolac, acompañada de la estructura partidista y militantes, Barbosa Bonola aseguró ser la candidata más joven en la contienda y con mayor preparación académica, por lo que no teme a competir con las coaliciones y con los partidos tradicionales.

“Soy la candidata más joven y preparada académicamente, no tengo cola que me pisen, nunca me he visto envuelta en un tema de polémica, siempre he dado resultados trabajando y sobre todo estoy totalmente comprometida con Tlaxcala”, sostuvo.

Arranca contienda por la gubernatura de Tlaxcala



Refirió que el principal compromiso de su campaña será poner a trabajar el voto de la ciudadanía y materializar sus propuestas, por medio del dinamismo, el activismo, la opinión crítica y la productividad por el proyecto denominado Tlaxcala.

Como parte de su campaña, afirmó que hará “trabajo de tierra” con recorridos en las comunidades, para que en caso de ser favorecida con el voto implemente un proyecto anual estratégico, con seis acciones prioritarias, es decir, por cada año del sexenio en cada comunidad se implementará una acción orientada a abatir las desigualdades.

“Y es que yo creo en la gente, en la fuerza laboral de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, en el trabajo comunitario, así como creo que el deporte, la cultura y las artes son las herramientas para combatir los indicadores sociales como la violencia e inseguridad”, expresó.

"Viviana Barbosa fue clara que su visión es la de regresar al origen, salir y escuchar a la gente, con las medidas necesarias a causa de la contingencia sanitaria, pero sin dejar atrás ese trabajo de toque de puertas", aseveró.

Dijo que han definido los ejes estratégicos en los que centrarán su plan de gobierno que tienen que ver con soberanía alimentaria, Tlaxcala cuna campeones, Tlaxcala orgullo nacional, movilidad, así como Covid y post Covid.

Durante su arranque de campaña Viviana Barbosa , estuvo acompañada del delegado nacional, José Peregrina Lara y el dirigente estatal, Luis Vargas González.

