Ordena Lorena Cuéllar separación del cargo de titular del ITJ

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, ordenó la separación del cargo de Edgar Martínez Bermúdez como titular del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), señalado de presuntamente incurrir en presunto abuso sexual.

Así lo anunció la mandataria estatal en entrevista colectiva y a pregunta expresa tras encabezar una firma de convenio en Palacio de Gobierno con el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González Placencia.

No obstante, manifestó que ante cualquier señalamiento debe mediar la respectiva denuncia ante las autoridades para darle el adecuado seguimiento y aplicar la debida sanción legal.

“Dónde haya quejas y verdaderamente argumentos serio, denuncias inclusive, no voy a permitir ningún acto de vejación y afectación a una compañera mujer porque cual seguro afectación a una mujer es como si lo hiciera. A nosotros mismos”.

Agregó que su gobierno estará pendiente de todos los casos y lamentó que en el caso de la denuncia en contra del titular del ITJ no exista una denuncia; no obstante, ordenó su separación del cargo mientras se hacen las investigaciones pertinentes y verificar “para no hacer una injusticia”.





