Otra cara de Covid-19 | Trámite engorroso para obtener actas

Desde hace cinco días Cristina S., de Teolocholco, batalla para obtener una copia certificada de su acta de matrimonio, pero engorrosos trámites burocráticos se lo impiden.

Su esposo Augusto S., de 49 años, perdió la vida el pasado 20 de enero por Covid-19 y el documento es necesario para tramitar la pensión al quedar viuda y con dos hijos.

Una situación similar la vive Karen N., de Tepeyanco, al fracasar desde la semana pasada para obtener una copia certificada de las actas de matrimonio y defunción de su padre Raúl N., fallecido el 19 de enero a los 53 años de edad, igualmente a consecuencia de la silenciosa enfermedad.

Este mismo drama lo padecen decenas de tlaxcaltecas que todos los días hacen largas filas en el Portal Hidalgo de la capital para obtener una ficha y hacer sus trámites ante la Coordinación Estatal del Registro Civil.

Largas filas se observan todas las mañanas en el Portal Hidalgo de la capital tlaxcalteca para trámites ante la Coordinación Estatal de Registro Civil/Moisés Morales

A lo difícil que de por sí representa perder a algún integrante de su familia por Covid-19, se suman los trámites burocráticos para las actas certificadas de defunción, nacimiento o matrimonio, indispensables para cualquier trámite de beneficio económico ante instancias públicas o empresas privadas.

Fui a mi municipio y no están dando las copias certificadas. Luego traté por internet pero tampoco se pudo, nada más logré descargar y pagar las actas de nacimiento de mis dos hijos… mi esposo era administrativo en USET y falleció al contagiarse del virus y necesito el acta porque estoy tramitando lo de la pensión, contó Cristina S.

Entrevistada junto con otros quejosos, manifestó que con motivo de la pandemia todos estos trámites deberían hacerse vía electrónica para evitar salir de casa y no exponerse al frío en plena madrugada o a muy temprana hora para formarse.

Yo vine desde el miércoles pasado a las 8 de la mañana y ya no me tocó porque había mucha gente formada, el jueves vine antes y tampoco me tocó, el viernes desde las siete de la mañana y nada. Ayer (lunes) llegué a la misma hora y me quedé a cinco fichas y así como veo la fila hoy (martes) tampoco me va a tocar porque hay personas que vienen desde las cinco de la mañana.

Refirieron que, a decir de empleados de la Coordinación Estatal del Registro Civil, solo otorgan 20 fichas para actas de matrimonio y 80 para actas de nacimiento o defunción.

A la complicación se suma la actitud “déspota” de personal de la dependencia estatal que, al recibir reclamos de gente que no alcanza ficha, simplemente les dicen que regresen al otro día y se levanten más temprano.

SIN SANA DISTANCIA EN FILAS DEL INE

Al vencer este 10 de febrero el plazo para quienes solicitan credenciales por cambio de domicilio, reposición y de nuevo ingreso al padrón a jóvenes que cumplen 18 años, los cinco módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala lucen saturados desde hace varios días.

En la calle Diego Muñoz Camargo de la capital la fila rebasa una cuadra al pasar de decenas a cientos los solicitantes, entre ellos algunos que debieron pernoctar desde la noche anterior y madrugada, y donde la sana distancia simplemente no existe.

Con cubrebocas, ropa abrigadora, cobijas y un banco para sentarse a ratos, decenas de tlaxcaltecas amanecieron frente al módulo el INE para lograr obtener su nueva identificación oficial y usarla como requisito para obtener un nuevo empleo, para votar en las próximas elecciones o por exigencia en diversos trámites como es obtener su licencia de conducir.

Carlos N., originario de la comunidad de Tepatlaxco, Chiautempan, tuvo que formarse junto con su hijo Carlos N., de 18 años, desde las 11:30 de la noche para ser los primeros en obtener turno, pues la credencial es necesaria para que su primogénito obtenga un trabajo con los derechos que marca la ley, sin importar arriesgarse a una enfermedad por el intenso frío.

Habíamos venido a formarnos otros días y no nos tocaba turno, por eso decidimos venir desde un día antes para ser los primeros… hicimos citas el año pasado pero nos mandaban a Calpulalpan y Tlaxco y no podemos ir hasta allá. El sistema colapsó y por eso vinimos a formarnos como una medida desesperada, expuso Carlos N.

La situación se complica cuando el solicitante no tiene identificación con fotografía y/o comprobante de domicilio vigente, por lo que debe acudir al módulo acompañado de dos testigos mayores de edad.

PETICIÓN

El INE pide a usuarios que requieren una credencial por reposición que acudan después del 11 de febrero para evitar tumultos.

Los módulos del INE están abiertos de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, pero se sugiere llegar temprano para cuidar la sana distancia.

