Pandemia disparó los delitos cibernéticos en la entidad

En lo que va de la pandemia de la Covid-19, los delitos cibernéticos en la entidad incrementaron un 100 % con respecto al año anterior, pues pasaron de 23 reportes en 2019 a 51 en 2020, aunque ocho de cada 10 pudieron prevenirse, explicó la encargada de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Mari Carmen Maldonado Meneses.

En entrevista, la funcionaria aseveró que este aumento es derivado del confinamiento, pues a quienes no les gustaba el ciberespacio, por necesidad tuvieron que utilizarlo y necesitaron de correo electrónico, cuenta de red social o hasta hacer compras en línea.

Eso sí, sostuvo que solo si se usa sin conocimiento, el riesgo se vuelve latente, pues existe desde la desinformación (fakenews) hasta la ingeniería social, ya que los ciberdelincuentes se valen de la necesidad de tener ingresos, estar saludables o tener productos de limpieza en el hogar.

Ante esto, reconoció que los delitos que más han crecido son el fraude -vía redes sociales o telefónica-, la extorsión y el acoso cibernético, pues ahí los maleantes les refieren desde que ganaron un premio o que tienen beneficios oficiales lo que genera sorpresa a la persona y lo cree porque tiene la necesidad.

Por ello, urgió a que sepan detectar el modus operandi, ya que todo va de la mano con realizar depósitos monetarios en tiendas de conveniencia que van desde los cinco mil hasta los 50 mil pesos, además de solicitarles datos personales o la identificación oficial y el comprobante del depósito que hayan hecho.

La experta mencionó que para el caso del ciberespacio, esto lo hacen a través de un mensaje de texto, correo electrónico y en las cuentas de Facebook, siendo las más comunes las de promoción de venta de vehículos a costos irrisorios.

Una vez que el internauta accede, agregó, el delincuente solicita continuar el proceso vía WhatsApp, que es donde intercambian datos personales y pueden ser víctimas de suplantación de identidad.

Asimismo, mencionó que algo que también está sucediendo mucho es ofertar documentos oficiales, que van desde una acta de nacimiento, defunción, matrimonio, licencia, pasaporte o visa, con el pretexto de que con la pandemia las instituciones están cerradas y no se pueden obtener.

En la Policía Cibernética trabajan ingenieros, psicólogos y demás profesionales para hacerlo de manera interdisciplinaria. Cortesía | CES Tlaxcala

RECOMENDACIONES

En este sentido, detalló que existen maneras de prevenir ser víctimas de estas estafas en el ciberespacio, siendo una de ellas el escribir correctamente los nombres de, por ejemplo, las tiendas departamentales en las que compren o paguen.

Además, las páginas deben presentar la imagen de un candado del lado izquierdo de la dirección o, en su defecto, deberá tener la leyenda “seguro”.

Por otra parte, sugirió que los menores sean acompañados de sus padres o darles una protección parental en sus dispositivos electrónicos.

Añadió que en el caso de las demás personas, sería seguro el configurar sus plataformas de uso en seguridad de dos vías, que se refiere a que es lo que le da la plataforma –de banca móvil, pago de servicios, luz, electricidad o algo así- para que quede en llave y la combinación de ambas lo haga efectivo, pues Facebook y WhatsApp lo tienen.

Finalmente, pidió evitar enviar imágenes de tarjetas bancarias y hacerlo únicamente con el número o los caracteres que refiere.

EDADES DE MAYOR INCIDENCIA

Los susceptibles de ser víctimas de fraudes cibernéticos o telefónicos van desde los 19 años en adelante que estén en edad productiva, pues los niños normalmente no porque no manejan tarjetas de crédito, no tienen credencial de elector y demás cosas.

Eso sí, advirtió que los más vulnerables son los adultos mayores, de quienes los delincuentes obtienen información y les llaman de un supuesto banco donde también la modalidad es de mencionarles que les están haciendo un cargo no reconocido o tramitando tarjetas de crédito adicionales y dieron su nombre.

30 solicitudes realizan, en promedio mensualmente, para bajar páginas apócrifas, es decir, una diaria; entre las que figuran ofrecen beneficios sociales, documentos oficiales, venta de automóviles seminuevos, servicios bancarios, entre otros.

DÓNDE ACUDIR

En Facebook como: Policía Cibernética Tlaxcala. Al teléfono: 246-46-520-57 o al correo electrónico policía.cibernética@tlaxcala.com.mx o vía WhatsApp al: 246-147-65-05 los 365 días.

Disminuyen delitos por el confinamiento en municipios



La policía cibernética está establecida en el estado desde octubre de 2017 y está basada en un modelo determinado a nivel nacional en el marco de las reuniones de la Comisión Nacional de Gobernadores y de las Secretarías de Seguridad Pública a nivel nacional, donde trabajan de manera interdisciplinaria.





