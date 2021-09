Panistas tlaxcaltecas arropan a Marko Cortés

Militantes activos del Partido Acción Nacional (PAN) otorgaron este seis de septiembre sus firmas de apoyo a Marko Cortés Mendoza, rumbo a la presidencia de este instituto político para el periodo 2021-2024.

El líder nacional del PAN anunció el pasado 1 de septiembre su separación del cargo para buscar la reelección y recorre las diferentes entidades del país para recabar el apoyo de la militancia, previo al proceso que concluye el próximo 24 de octubre.

A menos de una semana de iniciar su trabajo proselitista, Marko Cortés está a punto de recibir el 50 % de respaldo de la militancia panista y en un mensaje ante liderazgos tlaxcaltecas, entre ellos Julio César Hernández García, Aurora Aguilar Rodríguez, Carlos Quiroz, Miriam Martínez, Vicente Hernández, Adolfo Escobar, entre otros, confió en que obtendrá la mayoría para refrendar su cargo.

No tengo duda de que vamos a lograr ratificar la dirigencia el próximo 24 de octubre; estoy en el proceso de recolección de firmas y la sorpresa es que ya estamos a llegar a más de la mitad de nuestro padrón y todavía tenemos tiempo para seguir recolectando firmas… estoy muy contento y muy agradecido porque hemos generado confianza transversal en los diferentes equipos, expresiones y liderazgos dentro del partido que nos están dando su respaldo a través de su firma, eso ha ocurrido en todos los estados del país que he visitado y Tlaxcala no es la excepción.

Panistas de Yauhquemehcan, Calpulalpan, Apizaco, Tlaxco, Tlaxcala, Huamantla, Apetatitlán, Chiautempan, Cuaxomulco, Atlangatepec, Santa Cruz Tlaxcala, Xaloztoc, Lázaro Cárdenas, Amaxac, Zacualpan, Terrenate y Cuapiaxtla, entre otros, otorgaron su apoyo.

