Paridad es real en el Tribunal Electoral de Tlaxcala, afirma su presidenta

Convencida de que su trabajo fue orientado para lograr que la paridad sea una realidad, Claudia Salvador Ángel, presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), se mostró satisfecha por lo logrado en los últimos años al frente del órgano jurisdiccional.

La primera mujer en presidir este cuerpo colegiado asevera: “Trabajé en favor de las mujeres, desde las instituciones debemos comprometernos para que la paridad sea una realidad”.

Durante el periodo que fue designada (del 1 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2024), sostiene que su gestión fue en un ambiente de equidad, sin trato distinto, con respeto y cordialidad por parte de sus homólogos.

En entrevista para El Sol de Tlaxcala a dos semanas de concluir su periodo, la originaria de Ixtenco externó que contó con el apoyo y el respaldo de sus compañeros, y enfatizó que asumir la presidencia fue una clara prueba, también en todas las acciones que emprendió durante su gestión.

SER PRESIDENTA FUE MUY GRATIFICANTE, SOSTIENE

- ¿Qué experiencia le queda como presidenta del TET?

- “Yo me quedo con una experiencia muy gratificante, honestamente creo que rebasé algunas metas que me había impuesto al inicio de mi presidencia, no solamente se logró desde lo más sencillo que fue mejorar las condiciones en las que nos encontrábamos”, planteó.

Otras de las acciones que destacó fue el tránsito a la justicia digital que contempla de manera inicial la adhesión de tres partidos políticos, con la firma de un convenio, para la implementación del sistema de juicio en línea.

Además, establece el esquema de turnos para los medios de impugnación, por lo que a través de una tómbola se asigna a las magistraturas los asuntos que van a conocer, lo que permite brindar mayor certeza a los justiciables y no generan suspicacias respecto de a quienes son asignados los casos.

A pregunta expresa de cómo la experiencia que tuvo como presidenta va a modificar su actuar cotidiano, la magistrada electoral afirma que solo tendrá más tiempo, debido a que mantenerse al frente del tribunal es una gran responsabilidad no sólo en temas jurisdiccionales, también los administrativos, aunado a ello en 2023 encabezó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en el que presentó un plan anual de trabajo que atendió al 100 %.

Además, dijo, mantuvo la eficacia en las resoluciones para mejorar las condiciones para transitar al juicio en línea, la creación de la Unidad de Género, el nombramiento de una Contralora, así como la Secretaria Técnica por ministerio de ley.

RELEVO DE PRESIDENCIA SE RESOLVERÁ EN PLAZO

Ante un panorama distinto para la sucesión de la presidencia, con una magistratura por ministerio de ley y otra por concluir el plazo de nombramiento, además de que Claudia Salvador Ángel no tiene la posibilidad de reelección, externó que el Pleno tendrá hasta el 31 de enero para definir de manera privada cómo resolver la situación.

En su momento nosotros ya tendremos que analizar la pertinencia de quien tenga que asumir esta responsabilidad, yo en este momento no podría dar una opinión al respecto, pero vamos a tomar en cuenta todas las condiciones, apuntó.

Al tiempo que dejó en claro que la magistratura que se desarrolla por ministerio de ley tiene vigente todas sus prerrogativas, “tiene todos los privilegios desde el momento en que el magistrado por ministerio de ley vota en sesión”.

Salvador Ángel no quiso mostrar una tendencia por quien pueda ocupar el cargo, pero refirió: “Estoy segura de que la decisión que en colegiado tomemos va a ser la mejor para el tribunal”.

RESALTA EFICIENCIA EN SENTENCIAS

Encabezar el TET no fue una tarea fácil, reconoce la presidenta en funciones Claudia Salvador; sin embargo, se muestra orgullosa de los porcentajes de eficiencia alcanzados en la emisión de resoluciones.

Mantenemos más del 90 % de confirmación de las resoluciones que emitimos, en 2023 llegamos al 98.5 % y desde mi primer año de gestión llegamos al 97.7 %, subrayó.

También, resaltó que en su primer año de gestión fueron dictaminados por el Órgano de Fiscalización Superior como uno de los pocos entes fiscalizables sin observaciones por probable daño patrimonial.

HEMOS CUMPLIDO A CABALIDAD LA LEY

Respecto a la crítica mediática que se suscitó respecto a que el TET no permitió la creación de nuevos partidos para el actual proceso electoral, comentó que sólo acataron lo que establece la normativa local en materia electoral, y muestra de ello fue la ratificación de sentencias de las salas Regional Ciudad de México y Superior.

“No es que nosotros no hayamos permitido la creación de nuevos partidos, más bien es que este procedimiento no se llevó a cabo de inicio como lo establece la ley ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones”, añadió.

La magistrada electoral recalcó que estas decisiones muestran el respaldo a nivel nacional y eso “habla de que nosotros estamos haciendo bien el trabajo y a nivel nacional somos uno de los tribunales más eficientes, de hecho en mi pasado informe de labores di cuenta de que somos evaluados por la métrica de Justicia abierta como el mejor tribunal de las 32 entidades del país”.

INVIABLE DESAPARICIÓN DE TRIBUNALES

Con relación al planteamiento sobre la desaparición de los Tribunales Electorales a nivel local, manifestó ser respetuosa de las propuestas que se han presentado; no obstante, consideró que es un retroceso en todo lo que se ha logrado con los órganos jurisdiccionales.

Honestamente muchos de los asuntos que nosotros resolvemos pues se quedan acá, ya no se van a la cédula superior, hay contención de muchos asuntos al estar más cercanos del contexto de nuestra entidad, refirió.

La atracción de los casos de manera nacional o regional sería un tanto complicado, debido al desconocimiento del contexto de otras autoridades, fue clara la magistrada.

En este año electoral comentó que mantienen relación cordial con los organismos electorales y han tenido un incremento del 500 % de los asuntos que atienden, no así de su presupuesto.

Pese al panorama, se mostró segura de que con cooperación no tendrán mayor problema en la substanciación de algunos asuntos, “cuando se requiere la información la autoridad administrativa cumple cabalmente como debe de ser, ellos haciendo su trabajo y nosotros siempre en el marco de colaboración y respeto”.

*Con información de Diana Zempoalteca