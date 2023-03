Paridad política no fue por consenso, lamentan diputadas locales

Para alcanzar la paridad política en la designación de candidaturas a puestos de elección popular, tuvo que ser a través de una ley, más no de un consenso con el género masculino, lamentaron diputadas locales durante el conversatorio “Avances y desafíos legislativos para garantizar la paridad libre de violencia política en razón de género en el ámbito local”, organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Durante su participación, las congresistas y algunas de sus representantes, coincidieron en la falta de trabajo legislativo para prevenir este flagelo, pues incluso en las mismas legislaturas no fue sino hasta la historia reciente que pudo integrarse de manera paritaria o un mayor número de mujeres.

Asimismo, urgieron a los partidos políticos a instrumentar acciones para poder garantizar la paridad sustantiva, pues muchas veces designan a candidatas en municipios, comunidades o distritos sin trascendencia o que no tienen contemplado competir, esto solo para cumplir con el requisito que les marca la ley.

También, aceptaron que existe una deuda con la protección de derechos humanos, pues es necesario contar con un trato igual ante la ley, además de la falta de capacitación a los funcionarios que tengan contacto con la sociedad.

De igual forma, lamentaron que se deba legislar para garantizar la paridad u obtener un cargo público, lo cual debiera ser un derecho, pues aún en estos tiempos los hombres cuentan con un mayor poder de decisión, de ahí el nulo avance en la materia y no existen logros que le garanticen a las mujeres sus derechos políticos-electorales.

Por otro lado, aceptaron la necesidad de incluir en la legislación electoral el llamado tres de tres contra la violencia, en la cual el interesado en participar en algún proceso electoral demuestre que no cuenta con demanda por pensión alimenticia, que no haya ejercido violencia contra una mujer, que no sea deudor de pensión y otros rubros relacionados.

Igualmente, admitieron la necesidad de estipular algún tipo de sanción por ejercer violencia política en razón de género, pues actualmente no existe ninguna pena por ello, pero trabajarán para ello a través de la Comisión de Asuntos Electorales.

El presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado, Bladimir Zainos Flores, y el titular del ITE, Emmanuel Ávila González, manifestaron que los hombres tienen una deuda con las mujeres de reconocer su labor en la política.