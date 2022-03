Participan menores en talleres contra la violencia

En las acciones preventivas que eviten escenarios de agresiones, 25 niñas y niños de edades de seis a 12 años participan los talleres de “Habilidades socioemocionales para la prevención de la violencia” que organiza el Colectivo Mujer y Utopía.

De esta manera, los menores de edad recibirán herramientas que favorezcan el desarrollo individual y social de niñas y niños libres de todo tipo de agresiones.

Serán serán impartidos en un total de 10 sesiones de manera virtual, pero con actividades complementarias que se desarrollan cada jueves de cada quince días y están a cargo de personal especializado. Los participantes solo cumplieron con los requisitos de inscripción, pues no hay costo de por medio y deben acreditar el 80 % de las sesiones como mínimo.

Los talleres de “Habilidades socioemocionales para la prevención de la violencia” están estructurados para que los participantes desarrollen sus potencialidades y sepan cómo actuar ante posibles escenarios de violencia.

A respecto, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, mencionó que el tema de la violencia hacia las mujeres está presente en todos los espacios, ámbitos y edades, repercutiendo en la violación a los derechos de las mujeres.

Sostuvo que en el estado no hay políticas públicas adecuadas, ni programas de prevención integrales que ayuden a este sector de la población. En otros casos hay acciones favorables, pero no hay difusión y por ende las mujeres no saben a dónde acudir.

Observó que las menores de edad siguen desapareciendo, al tiempo que no hay garantías para una educación plena y que no se vea truncada en casos de embarazos, violencia y feminicidios, así como las condiciones de las mujeres que están pagando alguna condena en los centros de readaptación.

