Pensión total cambió la vida de Silvestre

El 21 de diciembre de 2022, cambió la vida para Silvestre Luciano Romero Arce, obrero indígena, originario de San Isidro Buensuceso, municipio de San Pablo del Monte, pues recibió la pensión total anual del Programa Bienestar para Personas con Discapacidad.

Todavía no lo puedo creer, gracias a la licenciada Lorena Cuéllar Cisneros pude comprar una estufa, una cama y unos juguetes para mis hijos, expresó.

Sin embargo, manifestó que para lograr la inscripción al Programa del gobierno estatal fue sometido a diversos exámenes en el Hospital Urbano de Tlaxcala, donde inicialmente le habían negado el certificado médico. “De chiquito me contagié de un virus y me dio poliomielitis, me dejó paralítico el pie derecho, así camino y trabajo en la costura y albañilería, pero, con la pensión de por vida, le doy las gracias al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, subrayó.

Silvestre Luciano es padre de dos hijos, tiene 44 años de edad. Trabaja en un taller de costura donde percibe mil 500 pesos a la semana. “Voy a seguir trabajando en la costura y con el apoyo que me están dando cada dos meses rehabilitaré mi casa, hay otras necesidades con mi esposa e hijos y cuidar a mi madre a la que también le dieron su apoyo, pero tiene diabetes y está perdiendo la vista”, afirmó.

El médico Benigno Satiago Carrión, adscrito al Hospital Urbano de Tlaxcala, tras la valoración y exploración al paciente Silvestre Luciano, con fecha tres de agosto de 2022, emitió el certificado en el que indicó que no está apto para desarrollar trabajos a causa de la enfermedad viral. Ese mismo día, acudió a la Secretaría del Bienestar para inscribirse al programa, en diciembre del mismo año le entregaron el dinero de todo el año en una sola emisión.

CASI 17 MIL BENEFICIARIOS EN TLAXCALA

El gobierno estatal entregó una pensión económica consistente en dos mil 950 pesos a personas indígenas de 30 a 64 años de los 60 municipios de Tlaxcala que enfrentan una discapacidad por enfermedad. En San Pablo del Monte, Ixtenco, Contla y comunidades aledañas a la Malinche, detectó que a personas que enfrentan poliomielitis paralítica.

Ya que no tenían apoyos de los Programas, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros direccionó una partida para respaldar a este grupo vulnerable y los aplicó desde finales de diciembre.

La Secretaría del Bienestar informó que actualmente el padrón de derechohabientes es de 16 mil 875 personas, con una dispersión de 49 millones 781 mil 250 pesos bimestrales. A inicios del año fueron dos mil 326 tarjetas a nuevas incorporaciones a los programas federal y estatal.

Carlos Luna Vázquez, delegado en Tlaxcala de la Secretaría del Bienestar, explicó que reciben el apoyo personas que enfrentan una discapacidad permanente que imposibilite su desempeño en el campo laboral, las discapacidades pueden ser mentales, físicas, amputaciones o enfermedades crónicas degenerativas como una artritis paralizante.

Resaltó que el trabajo coordinado entre los gobiernos Federal y Estatal, permitió que Tlaxcala fuera la primera entidad en adherirse al Programa Universal, es decir, la pensión para personas de 0 a 64 años de edad.