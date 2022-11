Persiste la venta de juguetes bélicos en Tlaxcala

A pesar de las acciones de los tres niveles de gobierno y de instituciones por impulsar planes que disminuyan la violencia entre las infancias y adolescencias, la mercadotecnia y los comercios en Tlaxcala tienen bajo interés por descender las conductas, pues comercian todo tipo de armas de juguete, con precios relativamente bajos, pero también altos por las marcas y funciones capaces de realizar.

Según los expertos en psicología, los juguetes bélicos son aquellos que hacen alusión a la guerra e incitan a la violencia, son réplicas de armas, pistolas, espadas, así como video juegos agresivos que incitan a mensajes de agresividad y de destrucción.

Las campañas de canje de armas impulsan a mantener alejados a los niños de actos de agresiones y accidentes en el hogar. | Mizpah Zamora

Coincidieron en que la fabricación sigue haciéndose porque hay demanda de consumo en la sociedad en general, es un círculo vicioso que pone escenarios agresivos a los menores de edad. Los juguetes principalmente pistolas, casi idénticas a las que usan para cometer delitos graves, fomentan la violencia en los juegos de los niños y más aún en los videojuegos.

Este Diario comprobó que los negocios de menor escala ofrecen principalmente pistolas, revólveres, escopetas y metralletas. Sus precios van desde los 30 pesos, hasta los 60 y 80 pesos, son de menor calidad, en varios casos son importados.

Mientras que en los supermercados venden amplia variedad de juguetes con municiones de goma, dardos, incluso pistolas de agua. En el área para niños de ocho años en adelante, los empaques de estos artículos precisan que traen balas de goma y advierten no apuntar a los ojos y a la cara, incluso usar lentes para el juego.

Los hay desde 389 pesos, lanzadores en 519 y 799, según modelo; tambor de tardos en 800 pesos, mientras que las pistolas de agua en 405, metralleta de 850 pesos; lanzador motorizado con dardos potentes 1,000 pesos y en 1,299 metralleta motorizada de descarga rápida. Varias marcas fabricadas en China.

Los expertos en psicología manifestaron si los padres de familia o parientes cercanos regalan a un niño un juguete bélico, es probable que juegue con él y se involucre en batallas con sus amigos o hermanos, divierte a los infantes, pero también encierran un enorme riesgo para diferenciar entre la fantasía y la realidad, les costará comprender que los juguetes bélicos son una imitación de lo que sucede en el mundo real.

Advirtieron cuando los menores y adolescentes no cuentan con suficientes estrategias de resolución de conflictos, al jugar con juguetes similares a las armas, aprenden a resolver sus problemas recurriendo a la violencia.

“Le compré la pistola a mi nieto porque es un juguete, no con la intención de generar violencia, los niños pueden tener pistolas de juguete”, respondió una abuela en el supermercado

En tanto, Germán N., padre de familia, admitió es casi normal la compra de juguetes bélicos, pero no para impulsar agresiones. “La pistola me costó 30 pesos, se la compré a mi hijo para que juegue, pero no para agredir, casi todos los niños tienen y no le veo problema, tenemos que decirles que es un juguete”.

Piden a paterfamilias optar por juguetes amigables

A decir de los expertos, las recomendaciones para disminuir la presencia de este tipo de artículos en los hogares, son que los padres de familia traten de evitar comprarlos; dialogar con sus familiares para que no los regalen a los menores con la finalidad de disminuir conductas agresivas; explicar a los hijos que este tipo de artículos no son del todo buenos, por lo que puede optar por otros juguetes, como balones y cochecitos.

Abundaron que pueden optar por juegos de mesa que estimulen a los infantes a pensar, por ejemplo, el ajedrez, domino, lotería y jenga, entre otros que sirven para hacer figuras, dibujos y mapas.

En caso de que los familiares regalen los artículos, la idea es desaparecerlos de la vista de los infantes, ya que los juegos con armas, videojuegos y peleas enseñan que quien gana y domina es quien tiene más fuerza, tendiendo a naturalizar la violencia como mecanismo de imposición.

Expusieron este tipo de artefactos por sí solos no incitan a la violencia, pero los menores tienden a identificar que al ser agresivos y usar armas de juguete pueden salir ganadores. Pero, en los hogares criar en la paz es construir un discurso de respeto al otro.

MÁS DE CUATRO MIL JUGUETES BÉLICOS DESTRUIDOS

En este año, fueron destruidos cuatro mil 207 juguetes bélicos en Tlaxcala, por medio de la Campana de Canje de Armas 2022.

Las autoridades federales y estatales reconocieron la participación de la población infantil para llevar sus juguetes y canjearlos por otros de tipo didácticos, como juegos de ajedrez y jenga, impulsando a mantener alejados a la niñez de actos de agresiones y accidentes en los hogares.

Al respecto, el comandante de la 23/a Zona Militar, Santos Gerardo Soto, admitió que en México, como en otros países, la posesión de armas de fuego en la sociedad es un factor que incide en el incremento de delitos, por lo cual Campaña de Canje de Armas es un programa preventivo que permite la coordinación y cooperación, creando una vinculación sólida con la ciudadanía.

4,207 juguetes bélicos fueron destruidos en el estado de Tlaxcala durante este año.

El apunte

El precio de la metralleta motorizada de descarga rápida es de mil 299 pesos.

