Garantiza el canje de armas hogares seguros

Con la captación de 151 armas de fuego y 4 mil 207 juguetes bélicos, la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), superó la meta prevista para este 2022 en la Campaña de Canje de Armas y, con ello, garantiza hogares seguros.

El Comisionado de Seguridad, Maximino Hernández Pulido, precisó que el objetivo de este programa es proporcionar a la ciudadanía una forma legítima para deshacerse del armamento que de una u otra forma tienen en su poder y por ende se busca disminuir el tráfico de este tipo de material en el estado y de los delitos relacionados con su uso.



Es de vital importancia disminuir la circulación de armamento entre los ciudadanos, en las ciudades, pero sobre todo en los hogares donde pueden ocurrir graves accidentes; de esta forma, con el Canje de Armas se puede prevenir que sean utilizados para cometer delitos, generar actos de violencia, suicidios o lesiones que puedan poner en peligro la estabilidad del entorno social y familiar, con consecuencias irreparables, especificó.

El funcionario refirió que las armas de fuego son la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes menores de 18 años en otras partes del mundo, situación que se impide llegue a Tlaxcala.

La realidad es que tener armas de fuego en el hogar aumenta el riesgo de tiroteos no intencionales, la probabilidad de muerte accidental por tener dichos artefactos en el domicilio es cuatro veces mayor, dijo.

Agregó que de acuerdo con la sociedad internacional American Academy of Pediatrics (AAP), el hogar más seguro para un niño es aquel sin armas, además es la forma más eficaz de prevenir las lesiones accidentales, de ahí que si las familias deciden tener un arma en su casa, deben tener en cuenta que muchos estudios demuestran que enseñar a los niños sobre la seguridad de las armas o a no tocar una no es suficiente.

Agregó que mediante el programa de Canje de Armas se sensibiliza y concientiza a la sociedad civil de los riesgos que representa la presencia de armas de fuego en los hogares, además de que se genera una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que los estados con el mayor número de destrucción de armas el año pasado fueron la Ciudad de México con 368; Chihuahua, 248; Chiapas, 169; Tlaxcala, 135; Sonora, 50; Coahuila, 41; Oaxaca, 31; Baja California, 28, y Guanajuato con cinco.

