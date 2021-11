Pide Obispo evitar vicios, libertinaje y embriaguez

Este domingo, en la iglesia católica comenzó el Tiempo de Adviento, que significa el lapso de gracia y bendición que ayuda a disponer a los fieles para la llegada de Jesús en la Navidad, de ahí que el Obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, pidió estar atentos y comenzar acciones de misericordia, evitar vicios, libertinaje, embriaguez y preocupaciones de la vida para que no se entorpezca la mente y estar desprevenidos.

Durante su homilía en la Santa Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en la capital tlaxcalteca, explicó que los fieles se pueden preocupar por muchas cosas y olvidar lo fundamental, que es la relación con Dios y los demás.

Agregó que la pandemia por Covid-19 ha sido una experiencia muy difícil y fuerte porque nos tomó desprevenidos, no estábamos preparados, esto no ayuda a entender el Evangelio, estar preparados y no poner nuestras seguridades en otros elementos que pensábamos que lo eran, pero que se demostró que no era así, nuestra confianza debe estar en la presencia, providencia y confianza en Dios y nuestra seguridad en las obras que realicemos, las cuales vienen por la gracia del Espíritu Santo.

Por lo tanto, dijo que el Evangelio pretende mantenernos preparados, construir un mundo más humano, compartir los dones de Dios, como el tiempo, alegría, servicio, misericordia y todo lo que el Señor ha dado para ponerse al servicio de los demás.

Aseveró que el adviento ayudará a conocer a diferentes personajes para comprender los pasajes del Evangelio, con sencillez, entrega y generosidad, de ahí que pidió a los fieles a iniciar bien el adviento, con la gracia, bendición y tiempo para conocer la misericordia de Dios realizada por las obras de caridad de cada persona.

Además, precisó que este domingo inició un nuevo año litúrgico con esperanza para guiar y evaluar el caminar en la fe. Es bueno terminar un año litúrgico e iniciar uno nuevo para escuchar la palabra de Dios mediante los evangelios, este año tendremos como punto de referencia a San Lucas, el año pasado fue San Marcos.

Previo a su mensaje, el máximo jerarca de la iglesia tlaxcalteca bendijo la corona de adviento elaborada con ramas del bosque y decoradas con luces que iluminarán todas las oscuridades, ante ello, los feligreses se acercaron con sus respectivas coronas para recibir el agua bendita.

DATO:

Este 28 de noviembre inició un nuevo año litúrgico en la iglesia católica, el hilo conductor del mensaje evangélico será San Lucas.

