Cambian forma de predicar religión

En Tlaxcala, como seguramente ocurrió en el mundo, los líderes de las organizaciones religiosas se vieron obligados a modificar su forma de predicar ante la contingencia sanitaria que se vive por Covid-19.

Aunque las formas y medios para hacerlo son diferentes en cada religión, las asociaciones coindicen en la búsqueda del bienestar de la gente y en pedir al Ser Supremo –de su creencia- que a la brevedad termine la pandemia que en la entidad ha cobrado la vida de casi dos mil personas.

La Iglesia católica de Tlaxcalasuspendió las actividades que significaran la congregación de fieles / Archivo El Sol de Tlaxcala

Así, católicos, cristianos, evangélicos, judíos y demás integrantes de grupos religiosos se adaptaron para seguir las celebraciones de cada Credo a distancia, pues la intención es evitar aglomeraciones y, por lo tanto, contagios por esa nueva enfermad.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en Tlaxcala, con un millón 142 mil 76 personas, el catolicismo es la religión que predomina pues representa el 85 % del total de la población, aunque hubo una disminución en comparación de 2010 cuando el 90.8 % de los tlaxcaltecas se dijeron católicos.

Además, el Censo de Población y Vivienda 2020 de esa institución señala que 84 mil 419 personas son protestantes o cristianos evangélicos, que significa el 6.3 % y que muestra un incremento con relación al contenido de 2010, cuando era el 4.1 % de la población.

El 0.1 % de los tlaxcaltecas (mil 699 personas) dijo ser parte de otros grupos religiosos como el Judaico, Islámico, pertenecer a raíces étnicas, afro o ser espiritualista, un caso donde hubo una disminución puesto que en 2010 el porcentaje era del 1.8.

IGLESIA CATÓLICA CERRÓ PUERTAS

Desde el 17 de marzo del año pasado, en Tlaxcala fueron suspendidas todas las actividades –no esenciales- que significaran la congregación de personas, y a esas medidas dictadas por las autoridades civiles se sumó la Diócesis de Tlaxcala con el cierre de sus templos y la suspensión de casi todas las actividades pastorales y celebraciones eucarísticas.

Sin embargo, la Iglesia católica de la entidad, que encabeza Julio César Salcido Aquino, buscó alternativas para que los fieles pudieran ser partícipes de las celebraciones que desde esa fecha han sido a puerta cerrada o con aforos de un máximo del 30 % de la capacidad de los fieles en todos los templos parroquiales, capillas filiales, santuarios y rectorías.

La Semana Santa fue una de las primeras celebraciones que fue suspendida, y tiempo después Salcedo Aquino informó sobre la cancelación de todas las celebraciones litúrgicas con motivo de las fiestas patronales, así como misas de bodas, 15 años, tres años, bautizos y celebraciones exequiales.

Entonces, plataformas digitales como Facebook, YouTube y Twitter se convirtieron en las principales herramientas de la Iglesia para llevar la Palabra del Señor al mayor número de fieles en tiempo de pandemia.

Además, a lo largo de casi 10 meses el máximo jerarca de la Iglesia católica en Tlaxcala ha llamado a la ciudadanía a la aceptación y aplicación de las medidas preventivas establecidas para evitar contagios por Covid-19, además de que se ha sumado a la petición mundial, a través de la oración, para que pronto llegue el fin de la pandemia.

Entre otras actividades, la Comisión Diocesana para la pastoral de la Comunicación Social publicó una serie de reglas para que sus fieles puedan ser partícipes de las misas a través de internet; también han impulsado campañas para promover entre la feligresía las homilías digitales.

Mientras Tlaxcala estuvo en el rojo del semáforo epidemiológico el Obispo Julio César Salcedo Aquino anunció el cierre de todas las iglesias en los 60 municipios de la entidad (del 18 de enero al 3 de febrero), y comunicó que todas las actividades que se realicen serán a puerta cerrada, sin participación de fieles y solo se transmitirán por las plataformas digitales.

Sin embargo, al estar Tlaxcala en el color naranja de ese semáforo, la Iglesia católica determinó que del 3 al 15 de febrero se permitirán las misas con el 30 % de asistencia de personas, pero siguiendo el respectivo protocolo sanitario, aunque aclaró que también serán transmitidas por las plataformas digitales de las parroquias, a fin de que los fieles tengan la posibilidad de participar desde sus casas.

México cuenta con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público, pues señala que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país.

32,854 Tlaxcaltecas no tienen religión.

Pedimos a nuestro padre Dios la recuperación a quienes padecen el contagio, la fortaleza a sus familiares y el auxilio al personal de salud

OBISPO DE TLAXCALA

Testigos de Jehová se adaptaron a tecnologías

Para los Testigos de Jehová sí hubo cambios en la forma depredicar, pero quienes forman parte de este grupo religiosos se adaptaron sin mayor complicación al uso de las tecnologías, por lo que no tuvieron una grave afectación a causa dela Covid-19.

Marcos Moreno, portavoz de la agrupación, señaló que incluso ha sido más exitoso predicar a través de los métodos digitales – que de por sí ya usaban antes de la pandemia- pero que ahora son más utilizados puesto que por el momento no se puede visitar de forma presencial a las personas.

Indicó que de llamadas telefónicas, correos electrónicos, cartas, escritos a mano, mensajes de WhatsApp y las plataformas digitales como Zoom y Skype han sido las herramientas usadas para visitar a las personas a distancia y dar las clases de la Biblia a quienes lo han solicitado.

Los Testigos de Jehová se adaptaron sin mayor complicación al uso de las tecnologías /Cortesía Testigos de Jehová

Indicó que por costumbre ellos se reunían dos veces por semana, pero que con la llegada de la pandemia para evitar contagios por esa enfermedad decidieron hacerlo de forma virtual a través de las plataformas digitales, pues así nadie se expone, no corren peligro alguno de contagio y siguen recibiendo la información para la vida, para el éxito en la familia y para tomar buenas decisiones.

Y al mencionar que prácticamente sus actividades se pueden llevar -incluso por décadas- sin necesidad de tener reuniones presenciales, descartó alguna afectación económica a la Iglesia, pues indicó que su obra siempre se ha sufragado por donaciones voluntarias que desde hace muchos años las personas hacen llegar a través de transferencias electrónicas.

Para los Testigos de Jehová el principal interés es la comunidad y llevar mensajes positivos a las personas y, a través de sus publicaciones, han ayudado a cambiar el estilo de vida de la gente por muchas décadas.

Ha cerrado el 20 % de iglesias cristianas

La Iglesia Cristiana también ha tenido que modificar su forma de predicar, y en la entidad es uno de los grupos religiosos con mayor afectación pues cerca del 20 % de sus templos se vieron en la obligación de cerrar, según informó el pastor de La Iglesia del Señor, Israel Valenzo.

En entrevista, explicó que los cierres de las iglesias fueron por tres motivos básicos. El primero tiene que ver con una cuestión económica, pues detalló que la Iglesia se sostiene de donaciones de los cristianos y cuando la gente no asiste no hay recurso, por lo que no hay dinero para pagar las rentas de los sitios donde están los templos, además de que las personas no confían para hacer la trasferencia electrónica de dinero.

La Iglesia Cristiana también ha tenido que modificar su forma de predicar /Cortesía Iglesia Cristiana

Indicó que una segunda razón es que la gente no tiene la cultura de conectarse en línea para participar de esa forma y una tercera tiene que ver con la susceptibilidad de la gente para acudir a las reuniones de forma presencial, pues desconocen si se cumplen con los protocolos de sanitización para evitar contagios por Covid-19.

Sin embargo, indicó que en su caso no han cerrado el templo ya que no paga renta al estar ubicado en su domicilio, eso sumado a eso implementó reuniones en automóvil llamadas AutoLids (por las siglas de la Iglesia del Señor), pero que tuvieron que ser suspendidas al significar una gran inversión económica y existir molestia por parte de los vecinos.

“Las AutoLids son reuniones al aire libre, que consisten en rentar un escenario con pantallas de leds para que la gente acudiera en sus autos, son actividades con música y con una palabra de fe y esperanza”, indicó.

Por otro lado, lamentó que la pandemia también repercuta de forma negativa a la Iglesia Cristiana, pues dijo que tenían un ritmo en su objetivo por atender el mayor número de masas y familias posibles, y que eso ha quedado detenido.

“Esto definitivamente nos tomó por sorpresa a la gran parte de los pastores puesto que la mayoría no contábamos con una cultura de hacerlo a través de internet”, finalizó.

80 POR CIENTO de los pastores cristianos se adaptaron al uso de las tecnologías

59 mil 460 tlaxcaltecas son creyentes

El cristianismo es un estilo de vida basado en la persona y enseñanza de Jesucristo, como Hijo de Dios, teniendo como fundamento la Palabra de Dios.

En el Islam no se reúnen en pandemia

Para el Islam evitar las reuniones durante la contingencia sanitaria no es algo nuevo, pues el Corán (es el libro sagrado de esa religión) establece que en tiempos de pandemia no deben reunirse para hacer oración, si no que tienen que resguardarse y hacer las oraciones diarias desde casa.

Al respecto, los hermanos Rafael Barajas y Marcos explicaron que en Tlaxcala hay pocos seguidores del Islam y que al no existir una comunidad que integre a todos los hermanos de los distintos municipios, no hay una mezquita establecida o un lugar para hacer las oraciones correspondientes del día.

Por eso, hasta antes de la pandemia por Covid-19, varios de quienes predican el Islam en Tlaxcala acudían a la ciudad de Puebla, en el Centro Islámico, para hacer sus oraciones.

“Tenemos la facilidad de cada quien hacerlo nuestro hogar y solamente en algunas ocasiones nos conectamos vía internet con el hermano Rafa o seguimos transmisiones que se hacen a través de diversas plataformas”, dijo el hermano Marcos.

En entrevista, comentaron que normalmente sus reuniones son los días viernesa a las 12:00 horas, que es el día de oración comunitaria, además de que a lo largo de ese día hacen cinco oraciones desde su casa en diferentes horarios.

Indicaron que algo característico de sus comunidades a nivel nacional es que están conformadas por mexicanos conversos al Islam y por musulmanes extranjeros migrantes de otros países como Indonesia, Pakistán, Marruecos y Arabia Saudita.

“Nosotros nos basamos en el monoteísmo auténtico, buscamos únicamente adorar a un solo Dios y regirnos en las enseñanzas del profeta Muhammad”, dijo.

8 mil personas a nivel nacional forman parte del Islam.

8 mil 094 tlaxcaltecas se autorreconocen como afromexicanos o afrodesendientes.

