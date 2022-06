Plan DN III-E del ejército mexicano, auxilio para la población tlaxcalteca

Cada 17 de junio, el Ejército Mexicano es conmemorado el aniversario de la creación del Plan DN III-E, una estrategia que surgió para auxiliar a la población que sufrió algún percance por condiciones naturales o provocadas. Consta de tres fases: prevención, auxilio y recuperación.

La estrategia militar fue elaborada en 1965 por mandato presidencial, pero fue aplicada, por primera vez, un año después debido al desbordamiento del río Panuco, entre Tamaulipas y el norte de Veracruz, derivado del huracán Inés.

En Tlaxcala, el Plan DN III-E es puesto en marcha para atender incendios, inundaciones, sismos y siniestros provocados por el hombre, como la explosión de polvorines.

Actualmente, ante la temporada de lluvias, el personal militar aplica la fase de prevención, con acciones como la habilitación de albergues, establecer rutas de evaluación y monitorear municipios en riesgo de sufrir inundaciones, pero todo coordinado con las autoridades estatales, quienes determinan las zonas y acciones que serán brindadas.

Para ello, la 23 Zona Militar cuenta con tres unidades de reacción inmediata, situados en el primero y segundo Regimiento Mecanizado en Panotla y el quinto Regimiento de Caballería Motorizado en Mazaquiahuac, Tlaxco.

Cada unidad, cuenta con 27 a 30 elementos que fungen como primeros respondientes para atender las emergencias presentadas y están disponibles las 24 horas del día durante todo el año. Además, cuentan con preparación y equipo necesario para atender las emergencias.

Respecto a las cifras oficiales, el campo militar en Tlaxcala tiene 219 elementos para atender contingencias, dispone de 17 vehículos, 63 palas, 63 picos, siete cámaras de camión y siete sogas.

No obstante, la entidad también prevé un equipo de Fuerza Aérea Mexicana, quienes cuentan con aeronaves no tripuladas, las cuales son empleadas para monitorear las zonas de riesgo ante alguna emergencia y determinar las zonas seguras para el ingreso del personal militar. Hasta el momento, está herramienta no ha sido empleada en Tlaxcala porque ninguna situación lo ha requerido.

Huamantla es el municipio que representa el mayor riesgo de inundaciones por temporada de lluvias, revelaron los pronósticos que tiene el Ejército Mexicano en Tlaxcala.

