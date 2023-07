Productores certificados, ofertan los uniformes en redes sociales

Previo a la venta oficial del uniforme único en Tlaxcala, productores comenzaron la oferta y difusión de la prenda escolar en redes sociales, donde ofrecen apartados, facilidades de pago, aseguran calidad y brindan direcciones y número telefónico para adquirir la pieza.

A partir del 21 de agosto los padres de familia podrán adquirir físicamente la prenda con los productores que adquirieron la certificación en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, pero ya pueden encargar los uniformes para el ciclo escolar 2023-2024 con las personas que se anuncian en plataformas digitales.

En las publicaciones, los comerciantes aseguraron contar con la certificación oficial y estar reconocidos por la Secretaría de Educación Pública del Estado para comerciar la prenda escolar, algunos compartieron el número de la patente para que los clientes constaten que son oficiales.

En los anuncios en redes sociales ofrecen uniformes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, la mayoría no coloca precios establecidos.

Para atraer clientes, algunos productores ofrecen apartados de la prenda escolar con 100 pesos, pagar durante junio y julio y hasta regalan un par de calcetines.

ESCUELAS DIFUNDEN A PRODUCTORES

Padres de familia compartieron a este Diario que en las escuelas de educación básica las autoridades educativas han compartido los números telefónicos de los productores más cercanos para cotizar precios, tiempos de entrega y tallas de la pieza.

Hasta el momento, dijeron que no han establecido a un solo productor para adquirir la prenda y solo les han notificado que existe un retraso en la confección, pero ya realizan encargos y apartados.

Vino una persona a ofrecernos el uniforme único, algunas personas se anotaron y dieron un número telefónico para estar en contacto, todavía no dieron precios de cada talla, me causó desconfianza porque no tenía un lugar establecido, aseveró una madre de familia de una escuela primaria de Apizaco.

NO COMPRAR CLONES

Los productores han alertado a los padres de familia para que no compren uniformes piratas o clones, pues no cumplirán con la calidad y características oficiales de la prenda.

También solicitaron no caer en fraudes y comprar la vestimenta escolar en establecimientos certificados y con productores que adquirieron la patente para vender el uniforme, pues con ellos tendrán la garantía de recibir un buen producto que cumpla con los lineamientos establecidos por gobierno del estado.