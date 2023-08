Protestan sindicalizados en evento público de la gobernadora Lorena Cuéllar

Integrantes del Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales protestaron al exterior del Teatro Xicohténcatl, durante un evento público de la titular del Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros, durante el segundo día de manifestaciones contra el servicio médico para burócratas.

Local Sindicalizados se oponen al cambio de Servicio Médico; bloquean la libre circulación

Al enterarse de que la gobernadora encabezaba un evento público en este inmueble, los inconformes se trasladaron al exterior de las instalaciones en demanda de una audiencia con la mandataria, sin embargo, no se dio el encuentro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Durante la protesta manifestantes y fuerzas policiales optaron por la mesura para evitar una escalada en el conflicto por la demanda de que permanezca el anterior esquema de servicio médico.

A pesar de la presencia de elementos antimotines de la Policía Estatal la indicación fue evitar la confrontación, por lo que personal policial fue retirado de la zona y los sindicalizados que habían cerrado de manera momentánea la avenida Juárez la liberaron para concentrarse nuevamente en la plancha del Zócalo capitalino.

CIERRAN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REGISTRO CIVIL

No te pierdas:➡️Sindicalizados se oponen al cambio de Servicio Médico; bloquean la libre circulación

Como una medida de presión para alcanzar un acuerdo con el Gobierno del Estado, los integrantes del frente determinaron cerrar las puertas de la Coordinación Estatal de Registro Civil y suspender la atención a los usuarios.

Pese a las inconformidades de la ciudadanía que acudió a hacer un trámite, quienes no solo provenían de la entidad sino de otros estados de la República, los sindicalizados no cedieron y no permitieron que la dependencia continuará con sus actividades.

*Con información de Diana Zempoalteca