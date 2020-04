Quiero seguir siendo feliz: Amada Rocío

Mi deseo es seguir siendo una niña feliz para vivir al lado de mi familia, afirmó Amada Rocío N., quien tiene cáncer.

Tras ser operada hace unos meses, como parte de su tratamiento que tiene activo en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), Amadita, como más le dicen de cariño, dijo que se siente bien.

Con la autorización de su padre para dialogar con este Diario, la menor sostuvo que le gusta vivir, por eso cumple con las indicaciones de los doctores y come sanamente, pues le gustan las verduras y las frutas.

A sus 10 años, compartió que está dispuesta a mejorar su salud para que al lado de su hermano menor pasen momentos de diversión.

“Me gusta mucho pintar. Las frutas me encantan, principalmente las uvas y el mango, también la sandía. De verduras me agradan las calabazas. Me gusta comer las tortitas de amaranto y de atún”, expresó.

Luego de innumerables visitas al HIT, para recibir sus quimioterapias, Amada expresó de le gustaría ser doctora, “para salvar vidas de niños y andar poniendo inyecciones”.

Mientras tanto, mencionó que se ocupa en salvar su vida, obedeciendo a sus papás y las indicaciones de los doctores el HIT.

