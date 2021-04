Recuerdan maestros la lucha de Zapata

Por ser un dirigente cercano a la gente que defendió luchas sociales, de libertad e igualdad, maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) en Tlaxcala y campesinos recordaron la conmemoración de la muerte de Emiliano Zapata este sábado en la capital de la entidad.

Pero también reprocharon que algunos integrantes del gremio magisterial y los trabajadores del campo estén en condiciones económicas de pobreza, derivado de la política del gobierno federal.

En rueda de prensa, José Leonardo Pérez Prado, integrante del Frente Democrático Magisterial de la CNTE en Tlaxcala, criticó la política de la Secretaría de Educación Pública (SEP) porque no hay mesas de diálogo y acercamiento con los maestros.

No vemos cambios en la SEP, No hay avances, no nos ha recibido el presidente para escuchar nuestras demandas en estos tiempos de pandemia. Antes había mesas de diálogo, los docentes en el país queremos esos canales de comunicación,indicó.

Expuso que no tienen acceso cercano a las convocatorias para conseguir una plaza de maestro en el nivel básico, por lo que la CNTE demandó que la relación sea bilateral, sindicato y patrón, además de que tomen en cuenta el perfil docente.

“La educación de los maestros está muy complicada, aun con la nueva titular de la SEP, Hay en el sector educativo del todo el país subcontratación, venta de plazas, amiguismo, hay personas que no tienen el perfil y dan clases, pero son amigos de los funcionarios, en Tlaxcala los que estamos en la CNTE hemos estudiado, tenemos la preparación de maestros, pero estamos relegados de las famosas plazas”, tildó.

Pérez Prado mencionó que registran casos de maestros que tienen pocas horas de clase, por tanto su salario es bajo y limitado para sus gastos personales y familiares, incluso hay profesores de educación básica, bachilleres y prepa abierta que no les han pagado.

Atajó que la CNTE está en contra del outsorsing y por, el contrario, privilegian el respeto a los derechos laborales y conquistas sindicales, como el salario digno, jubilación y aguinaldo.

