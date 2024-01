Refuerzan patrullajes y vigilancia para cuidar a los Reyes Magos

Por Día de Reyes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala reforzará patrullajes y medidas de vigilancia en plazas comerciales, así como mercados municipales, para resguardar la integridad de la ciudadanía y su patrimonio.

Debido a que estas fechas se distinguen aún por la compra de obsequios la dependencia en materia de seguridad desplegará un promedio de 500 elementos policiacos a lo largo del territorio estatal.

La SSC informó que los puntos en los que mantendrán mayor vigilancia son las plazas comerciales y mercados, principalmente, aunque también la capital tlaxcalteca y áreas de cajeros automáticos, además de la coordinación con las direcciones de seguridad de los 60 municipios.

A estas acciones se sumarán elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejercito Mexicano, que este fin de semana estarán intensificará las medidas de vigilancia.

Para no ser víctima de un delito, la SSC advierte a la ciudadanía que debe tomar en cuenta algunas recomendaciones, como evitar llevar grandes cantidades de dinero para la adquisición de sus obsequios.

Otra de las recomendaciones que emiten las autoridades es no utilizar cajeros automáticos a altas horas de la noche, ni hacer retiro de efectivo en zonas solitarias, que no estén iluminadas y no cuenten con vigilancia.

Una medida para poder hacer efectiva las garantías de compra, también se aconseja llevar a cabo las compras en lugares establecidos y de manera anticipada para evitar aglomeraciones en los distintos puntos de venta.

Ante el flujo importante de gente que sale a hacer compras de obsequios, autoridades también piden no llevar a menores de edad o adultos mayores; si lo hacen no perderlos de vista para evitar que se puedan extraviar.

En caso de ser víctima de algún delito, la SSC pone a disposición de la ciudadanía los números de emergencia 089 y 911.