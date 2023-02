Regresa resistencia al uso de mascarilla

Aunque es decisión personal y de salud mantener las medidas preventivas, durante esta sexta ola de la pandemia de Covid-19, los tlaxcaltecas se resisten a usar el cubrebocas en espacios abiertos, por considerar que hay menos posibilidad de contagio, presentan alergias en la piel y después de varias horas es incómodo.

Desde el pasado 26 de enero de 2023 el Periódico Oficial del gobierno estatal en su sitio de internet tiene publicado el nuevo Decreto vigente para contener los contagios, que ordenó el Consejo Estatal de Salud en la sesión del pasado 23 del mismo mes.

En Tlaxcala está vigente el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados como las plazas públicas, comercios, transporte público, eventos masivos, al transitar por la calle. En tanto, el aforo máximo de personas en espacios cerrados será del 80 %.

En cuanto a la venta y expendio de alcohol estará permitido hasta las 22:00 horas, el funcionamiento de bares, antros y giros similares será autorizado de domingo a jueves hasta las 01:00 horas del día siguiente, los días viernes y sábado será hasta las 02:00 horas.

Hasta el momento el gobierno estatal no ha impuesto amonestaciones a la gente que no use la mascarilla en la calle y espacios públicos. Pero, enfatiza en continuar con los protocolos de bioseguridad, porque la pandemia de Covid-19 sigue activa.

Así, en las calles y parques todavía hay mujeres y hombres que no usa la mascarilla, que a decir del sector salud ayuda a evitar cadenas de contagio, porque no permite la salida de saliva al toser, estornudar y hablar.

Con Covid-19 las mascarillas incrementaron sus ventas, tanto los desechables, que ofrecen duración de cuatro horas, hasta los de alta protección que impiden el paso de pequeñas partículas.

Hay tlaxcaltecas que bajo su responsabilidad y criterio no usan el cubrebocas en espacios abiertos. Pero en los cerrados, como los centros de trabajo, comercios y servicios la mayoría lo porta, por los protocolos de bioseguridad.

Creo que al aire libre es innecesario usarlo. Tanto tiempo del cubrebocas causa alergia. Por eso no lo uso. En mi trabajo trata de usarlo, a veces no, dijo Antonio N.



En la calle nadie te dice que lo uses o no. Es decisión de cada uno. Si veo que hay mucha gente lo uso. En ocasiones ya es molesta la mascarilla

“Es decisión personal usar el cubrebocas en la calle, veo que hay mucha gente que ya no lo usa, somos pocos los que si. Cada quien sabe cómo se cuida ante Covid".

IMPORTANCIA DEL CUBREBOCAS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el uso de cubrebocas o mascarillas forma parte de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias causadas por virus, tal es el caso de Covid-19.

El sector salud argumentó que la mascarilla protege a las personas sanas, al entrar en contacto con una persona infectada, o si una persona infectada la utiliza para no contagiar a otros. El objetivo es evitar la transmisión de agentes infecciosos, el contacto con las salpicaduras de fluidos potencialmente patógenos.

Añadió que la mascarilla es un recurso para garantizar la seguridad del personal de salud y del paciente, ya que, los cubrebocas evitan la diseminación de microorganismos que se alojan en boca, nariz y garganta.