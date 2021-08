Se gradúan híbridamente estudiantes de la Enuf

Con la presencia de 12 de los 65 alumnos de la generación 2017-2021, la Escuela Normal Urbana Federal (Enuf) Emilio Sánchez Piedras, ubicada en la capital tlaxcalteca, llevó a cabo en días pasados su primera graduación híbrida, pues una parte de los estudiantes estuvo en la escuela y la otra siguió la ceremonia a través de medios digitales.

Ahí, las autoridades educativas resaltaron el compromiso de los ahora docentes, quienes tendrán el reto de educar a las nuevas generaciones con todos los obstáculos y oportunidades que generó la pandemia de Covid-19, que provocó que la manera de enseñar fuera totalmente distinta.

En su momento, el director de la institución, José Gustavo Torres Lima, instó a los egresados a ceñirse a su trabajo profesional y abonar en la educación de las nuevas generaciones, las cuales ya tienen una manera de aprender diferente a los métodos tradicionales que se utilizaban.

Remarcó el compromiso que deben tener para utilizar con responsabilidad las nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje con que cuentan los docentes hoy en día, pues no se debe olvidar que la cercanía con los alumnos no se sustituye con clases virtuales, ya que la interacción social es necesaria y fundamental para el crecimiento de los infantes.

