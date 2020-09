Se perderán 150 mdp si se cancela Feria Tlaxcala 2020

La semana que viene daremos a conocer la determinación que tuvimos en reunión con el Consejo Estatal de Salud de cancelar o no la feria de Tlaxcala, manifestó el presidente del Patronato, Antonio Carvajal Sampedro.

Local Suspender la Feria dañará la economía: Antonio Carvajal

Por ello, adelantó que de ser definitiva la cancelación se les tendría que regresar su dinero a quienes durante el año han pagado su espacio dentro de la feria, lo que no causaría ninguna afectación a las finanzas del patronato y tampoco habría penalización para los vendedores.

Declaran a la "Tradición de los Muéganos Huamantlécos", Patrimonio Cultural y Gastronómico de Tlaxcala



Lee la nota aquí➡ https://t.co/mnHPbCUbaO#Mueganos #Municipios pic.twitter.com/HbRHMNmsmi — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 17, 2020

En este sentido, mencionó que también analizarán con el Consejo Estatal la posibilidad de hacer una reactivación económica alternativa por sectores que no cause aglomeraciones y no se pase por alto esta fecha.

Local Presenta Patronato de Feria campaña “Nuestra Feria También es Consumir Local”

De igual forma, indicó que los eventos que ya tenían contratados desde febrero, que son alrededor de 150 en diversos rubros, los han tenido que cancelar, esto ante la incertidumbre que permea en cuanto al tema de la festividad más importante de la entidad.

Sin embargo, puntualizó que el patronato no recibe presupuesto, pues organiza la feria solamente con los recursos de renta de espacios de todo el año, comercios durante la feria, patrocinadores, accesos, sanitarios y estacionamiento.

Eso sí, aseveró que no habría pérdida monetaria para el ente, no así para el estado, que dejaría de percibir alrededor de 150 millones de pesos y los más de 400 vendedores que ofrecen sus productos en la festividad.

[Podcast] 🎧 Cofre de leyendas | El árbol del ahorcado en Tetla de la Solidaridad



Lee más aquí ➡ https://t.co/tX1PKoQylo#DalePlay #Cultura #Tlaxcala pic.twitter.com/Mj7oriJyaP — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 15, 2020

Continúa leyendo:

Local ¿Buscas empleo? SAT abre convocatoria para trabajar en las aduanas

Local Mariachis sin trabajo piden apoyo estatal