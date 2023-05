Se reduce asistencia a educación básica

La deserción escolar es un problema que persiste en Tlaxcala. Según la estadística educativa, en los dos recientes años lectivos fueron más de cuatro mil infantes los que dejaron de asistir a las escuelas de nivel básico.

El documento “Principales cifras, sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos”, que emite el gobierno federal, registra que durante el ciclo escolar 2020-2021 en Tlaxcala hubo 276 mil 739 alumnos en educación básica, pero el número disminuyó a 271 mil 308 durante el año lectivo 2021-2022.

En un comparativo entre ambos cursos académicos, el fenómeno estuvo presente entre estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, aunque la cifra fue mayor en niños de seis a 12 años de edad, pues hubo una disminución de dos mil 682 alumnos; mientras que para preescolar fue de 449 y para secundaria de mil 237.

En los tres niveles educativos fueron los varones los que principalmente abandonaron las aulas, en preescolar la cifra pasó de 24 mil 771 a 24 mil 352 niños; en primaria fue de 76 mil 994 a 75 mil 566 y en secundaria de 37 mil 617 a 36 mil 999.

Según la Unesco, las niñas presentan más complicaciones para recibir educación y son propensas a no asistir a la escuela, principalmente en primaria; pero los niños registran mayor índice para repetir grados, no progresar o no concluir sus estudios, de ahí que registran mayor rezago.

Respecto a las causas, la organización precisa que la pobreza y la necesidad de trabajar son los factores principales para que un infante deje de estudiar, pero también influyen las normas y expectativas de género en la motivación y deseo de aprender de los varones. Incluso, algunas actividades escolares y asignaturas pueden ser consideradas contrarias a la expresión de masculinidad.

Otras causas para abandonar los estudios son la disciplina estricta, castigos corporales y violencias basadas en cuestiones de género, las cuales repercuten en el rendimiento escolar de los niños, quienes se encuentran expuestos al acoso físico y blanco de burlas por su orientación sexual real o percibida; así como por la identidad o expresión de género.

La Unesco precisa que la educación es un derecho humano y tiene efectos positivos en el crecimiento económico y salarios, pero en los infantes que no concluyen sus estudios básicos tienen severas consecuencias, como efectos en sus futuras perspectivas laborales, en salarios y su satisfacción en el trabajo; pero también en la toma de decisiones y comportamiento, salud y el papel que desempeñarán como ciudadanos y en el núcleo familiar.

Incluso, menciona que un varón con educación tiene mayores probabilidades de ejercer la igualdad entre hombres y mujeres, manifestarse a favor de la igualdad de género y condenar la violencia, entre otros.

Para lograr que la infancia tenga oportunidades educativas, los gobiernos, asociados del desarrollo, comunidades, escuelas, familias, tutores y alumnos deben trabajar conjuntamente en el marco de acciones para que tengan acceso a la escuela y evitar que queden rezagados.

