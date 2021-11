Se reencuentran familias tlaxcaltecas con sus muertos

Al pasar el 2020, año crítico de la pandemia de Covid-19, las familias tlaxcaltecas tuvieron la oportunidad de reencontrarse con sus muertos al visitar los panteones este dos de noviembre, Día de Muertos, dedicado a recordar y convivir con los adultos que adelantaron su “partida de este mundo”.

Local Se reactiva visita a los panteones tlaxcaltecas

Después de que el año pasado los cementerios estuvieron cerrados, esta vez tanto menores, como jóvenes, adultos y mayores ingresaron a los cementerios portando obligatoriamente el cubrebocas, determinación fijada por el Consejo Estatal de Salud.

Contrario al año pasado, por la pandemia de Covi-19, familias atiborran los panteones de la entidad para enflorar a sus difuntos / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

De hecho, en algunos panteones hubo personal que otorgó gel antibacterial a cada uno de los asistentes en el momento de su ingreso, otros sanitizaron en las entradas y orientaron sobre los accesos de salida para evitar conglomeraciones.

Afuera de los camposantos había patrullas y elementos de la policía estatal y de los municipios para resguardar la integridad de las personas, ante el número de visitantes que acudió este dos de noviembre.

Así, las familias optaron por diferentes horas del día para acudir a visitar la última morada de sus seres queridos, limpiar sus tumbas, ponerles las tradicionales flores de cempasúchil, hacerles una oración, permanecer un momento en recuerdo a su paso por la vida y conservar las tradiciones y costumbres de Día de Muertos.

De acuerdo con un recorrido realizado, las horas donde hubo mayor número de asistentes fue de las 10:30 horas hasta las 14:00 horas. El tiempo promedio que permanecían las familias era de una hora. Pero, así como entraba gente, también salía lo que permitió respetar el aforo. En cuanto al distanciamiento, en los pasillos fue donde en momentos era difícil respetar la medida por el paso de la gente.

En respeto a las tradiciones hubo camposantos que colocaron ofrendas grandes y también hicieron misas, como fue el caso del ubicado en la comunidad de Ocotlán, en el municipio de Tlaxcala.

En compañía de su hija, María Paula N., de 72 años de edad, compartió su entusiasmo por visitar la última morada de sus padres y su yerno, inclusive confío en ver a sus hermanos, pues antes de la pandemia el dos de noviembre convivían alrededor de su tumba en el cementerio de Ocotlán.

Hace un año no pudimos venir, pero estuvimos recordándolos, les pusimos su ofrenda, estuvimos con ellos desde casa. Ahora me siento a gusto de venir con medidas preventivas como el uso de cubrebocas. Antes de la pandemia, este día el panteón era el punto de reunión con mis hermanos.

Para Maricruz N. fue un sentimiento de felicidad poder visitar las tumbas de su hermano y sus abuelitos con más de 10 años de fallecidos.

No importa que tenga el cubrebocas, porque esta vez pudimos entrar, traerles flores y recordarlos con cariño en el panteón de Ocotlán.

Al repecto, Juan N., compartió a este Diario que visitó la pequeña tumba de su sobrino, quien murió el diciembre pasado a la edad de un mes. Por ser un menor, le llevó globos, dulces, juguetes y flores. “Sentí que debía venir a ver a mi sobrinito, quien tenía una vida por delante”, dijo con voz entrecortada.

Cuidadoso en sus comentarios, David N., mencionó que visitó a su hermano fallecido por Covid-19 en enero pasado.

Es un dolor familiar que todavía está presente. Una situación que no se desea a nadie. En el entierro estuvimos solos, no hubo acceso a más gente, los vecinos no fueron a dar el pésame por temor a contagiarse,añadió al ser entrevistado en el panteón de Chiautempan.

Acompañado de sus padres, Erick. N., compartió a este Diario que enfloró a sus abuelitos y un tío con alegría tras un año de no ir.

Es un sentimiento encontrado de alegría, de conservar las tradiciones, traerles flores. Es encontrarse con nuestros seres, estar un rato recordándolos.

Eleazar N., quien visitó a su abuelito en el panteón de San Miguel Tlamahuco, municipio de Totolac, compartió que recientemente los responsables hicieron el censo de las tumbas, pidieron a la gente actualizar las cruces de sus familias y pagar el recurso de mantenimiento, de lo contrario harían reciclado de tumbas.

Me dijeron que tenía que retocar la cruz de mi abuelito, porque las que vieran olvidadas serían reutilizadas. Cumplí con limpiar el sepulcro, retocar la cruz y pagar la cuota de mantenimiento, además de la cooperativa anual a los fiscales.

Al acompañar a su esposo a llevar flores a sus abuelitos en un panteón de Tenancingo, Guadalupe N., aplaudió que al ingreso sanitizaron a la gente y hubo policías municipales que estuvieron vigilando el orden.

HUBO QUIENES LLEVARON MÚSICA A SUS MUERTOS

En este sentido, María N., compartió que llevó la música que más le gustaba escuchar a su padre, quien está sepultado en el panteón de Texoloc. Le puso canciones como El charro negro, La de la tumba, entre otras clásicas de Antonio Aguilar.

Decidí ir temprano para no encontrar aglomeración de gente y cuidar de la salud, fui con mi hermano, llevamos una bocina y una extensión de luz. Le pedimos a un vecino que nos permitiera conectarnos a su luz, pasando la extensión por su barda para el lado del panteón. Así fue como le pusimos música a mi padre.

80 POR CIENTO de aforo fue el permitido en los panteones durante la celebración de Día de Muertos.

En algunos panteones hubo personal que otorgó gel antibacterial a cada uno de los asistentes en el momento de su ingreso, otros sanitizaron en las entradas

