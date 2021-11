Difícil, respetar cupo en transporte público: pasajeros

Por la necesidad de traslado, resulta difícil respetar el cupo autorizado en el transporte público, aunque vayamos parados. Así lo manifestaron usuarios de diversas rutas del transporte público.

Tras opinar que es decisión personal portar el cubrebocas al subir a las combis o microbuses, criticaron que hay gente que no lo usa y los choferes lo permiten con tal de ganar pasaje.

Una combi tiene una capacidad promedio para 13 pasajeros en la parte de atrás, dos adelante, más el chofer, lo que da un total de 16 personas, pero depende el modelo de la unidad, pues algunas fueron adaptadas para más pasajeros.

Los pasajeros coinciden que aunque vayan parados se suben porque necesitan trasladarse / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Al respecto, Cándida N., quien usa el transporte de Tepeyanco para llegar a la ciudad de Tlaxcala, admitió que por el tiempo a veces debe tomar la combi, aunque vaya parada.

Nunca he visto que inspeccionen a las combis por llevar a gente parada, pero sí he escuchado entre la propia gente que critican ‘si no te vas a subir para qué haces la parada, toma un taxi si quieres ir sentada’. Entonces, por llegar al trabajo pues debo tomar la combi como vaya.

El aforo en el transporte colectivo nunca disminuyó en los meses críticos de la pandemia, ni en el semáforo verde, opinó Jesús N., quien de lunes a viernes se traslada para dirigirse a su trabajo.

Uso las rutas de transporte de Tlaxcala a Apizaco, que pasa por Apetatitlán, siempre van llenas, parece que nunca hubo Covid. El gel antibacterial lo colocaron cuando las autoridades lo exigieron, en los últimos meses ya pocas unidades lo tienen.

Entrevistado al descender de un transporte público en la capital, Alfredo N., señaló que en tiempos de pandemia es riesgoso usar las unidades colectivas, pero no hay alternativa ante la necesidad de trabajar.

Vengo de Tocatlán, uso ese transporte y el de Apizaco, ahí nunca fue obligatorio el uso del cubrebocas. Sobre la limpieza de las unidades se ven limpias al iniciar el día, pero con el paso de las horas ya lucen sucias. El famoso filtro sanitario era una jerga en una charola, cuando las empresas de transporte presumían de algo más.

Por su parte, Tania N., quien usa la ruta de Chiautempan a Tlaxcala, comentó que al principio era poca gente la que se trasladaba, pero ahora las combis van llenas.

En la ruta que uso comenzaron bien con las medidas higiénicas, pusieron gel, me tocó que había poco pasaje en tiempos más difíciles de la pandemia, pero ahora con las clases ya las combis van llenas.

A su vez, Maru N. expuso que las combis de la ruta de Ocotlán nunca disminuyeron aforo.

Fui de la gente que estuvo trabajando toda la pandemia, el transporte para mí es necesario. Vi que nunca disminuyeron el número de pasajeros, algunas combis llevan gel antibacterial. Pegaron su calcomanía, pero el uso de cubrebocas no fue obligatorio.

En un recorrido, este Diario verificó que las unidades suben a los usuarios que pueden ir sentados, cumpliendo con la capacidad al 100 %, pero hay horarios donde no lo respetan y suben a gente aunque vaya parada. Por ejemplo, en las mañanas de las 7:00 a las 8:30 horas, por el ingreso a los centros de trabajo, en las tardes por las salidas, incluso los sábados por el tianguis el transporte se satura.

El pasado 19 de octubre el Consejo Estatal de Salud ajustó los lineamientos para la reapertura económica en Tlaxcala por el semáforo verde, por lo que para el transporte público permitieron el 100 % de su capacidad, pero sin sobrecupo.

Todas las unidades deberán ser sanitizadas cada vez que inicien sus labores y lleguen a su base e inicien un nuevo recorrido. El uso del cubrebocas es obligatorio para el conductor y pasajeros.

Es obligatorio uso de cubrebocas en el transporte público. El 100 % de capacidad está permitido en el transporte público.

