Sin avances sobre el robo a la Técnica 1, a casi dos meses del hecho

A casi dos meses del cuantioso robo a la escuela secundaria Técnica 1 Xicohtencatl Axayacatzin, situada en la capital tlaxcalteca, no existe un avance en el caso y las más de 55 computadoras no han sido repuestas, tiempo en que los alumnos no han asistido al taller para aprender sobre el manejo de la tecnología, revelaron padres de familia.

De acuerdo con la información obtenida, detallaron que los estudiantes que acuden a esta institución de nivel básico les informaron que no han tomado ni asistido al taller donde empleaban las computadoras y tampoco han recibido indicaciones para cuando llegarán los nuevos equipos.

En la nota publicada por El Sol de Tlaxcala, el hurto ocurrió el pasado 19 de enero de este año, fueron extraídas 58 computadoras, siete pantallas, un proyector, una laptop y cinco mil 800 pesos en efectivo.

La nota periodística precisa que pese a contar con velador, nadie se percató del robo masivo que dejó chapas violentadas de la dirección y aulas donde estaban los equipos de cómputo.

Desde el día del hecho, el director de la escuela presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para dar seguimiento y que la aseguradora responda por el ilícito cometido.

Al indagar en la PGJE, confirmaron que existe la denuncia para integrar la carpeta de investigación que implica recabar datos de prueba.

En la instancia de procurar justicia, explicaron que el agente del Ministerio Público integra dicha carpeta con la información que aporta la Policía de Investigación y Servicios Periciales.

Hasta el momento, detatallaron que la investigación continúa y el tiempo dependerá de los resultados que vayan obteniendo, pues no existe un periodo determinado para seguir indagando. No obstante, no brindaron mayor información para no entorpecer las investigaciones.

Respecto a la Secretaría de Educación Pública del estado, mediante el Departamento de Secundarias Técnicas, confirmaron que el director de la secundaria Técnica 1, quien es la máxima autoridad en la escuela, fue asesorado por personal del área jurídica de la dependencia educativa, para presentar la denuncia ante la PGJE.

Lo anterior, para tener un respaldo jurídico y dar seguimiento al caso con la finalidad de que la empresa aseguradora sea responsable ante el hurto, lo cual realiza mediante el Departamento de recursos materiales.

No obstante, señalaron que al estar de vacaciones, el proceso fue pausado y al regresar a clases continuarán con el trámite en el área de recursos materiales, donde deberá acudir el director y las personas implicadas para dar seguimiento al caso.

Este Diario buscó a Liliana Becerril, quien es la presidenta del Comité de padres de familia en la escuela secundaria Técnica 1, para conocer su versión del caso y los avances logrados a dos meses del acontecimiento, pero no hubo comunicación para conocer otro punto de vista.

Además, en la Dirección de Seguridad Pública de Tlaxcala Capital señalaron que, tras el robo, el director de la escuela secundaria solicitó, vía oficio, apoyo de patrullaje para velar por el patrimonio de la institución.

Indicaron que desde antes del hecho, la policía municipal recorría la zona, pero durante el periodo vacacional reforzó los patrullajes en las escuelas de todos los niveles para evitar hurtos en la capital.

Por ello, Israel Rodríguez Montalbán, director de Seguridad del municipio, coordina recorridos diurnos y nocturnos en los diversos centros educativos y la comuna en general para contener los actos delictivos.