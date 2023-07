Tlaxcala no cumplió los 190 días de clases

El ciclo escolar 2022-2023 llegó a su fin. Oficialmente, alrededor de 270 mil estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria concluyen el año lectivo este miércoles. Durante el ciclo, en Tlaxcala no se cumplieron los 190 días de clases que determina el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las faltas no oficiales, que en la entidad ya son una tradición magisterial, provocaron que los estudiantes de educación básica tuvieran menos clases de las establecidas por la SEP del 29 de agosto de 2022, fecha en que inició el ciclo escolar, al 19 de julio de 2023, día en que finalizan el año lectivo.

En el país, solo seis estados no cumplieron con los días de clases que determina el calendario escolar, entre ellos se encuentra Tlaxcala, reveló Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública del Estado.

Somos el sexto estado en el país que no logró cumplir los 190 días del ciclo escolar, en Michoacán fue por no lograr la conciliación de plazas y los docentes se van a paro, en Zacatecas la situación es similar, en Nuevo León fue por la escasez de agua, en Baja California y Sonora por altas temperaturas, pero en Tlaxcala no hay motivo real

De acuerdo con el secretario, la razón fueron las suspensiones adicionales que no son oficiales, pues los docentes descansan un día adicional a la celebración del Día del Maestro, Día del Trabajo, Día de Muertos y Día de Madre, entre otras fechas. Además, están las ausencias escolares por las tradiciones en las comunidades, como las celebraciones de las fiestas patronales y carnaval, las cuales son arraigadas en algunos municipios y esas no las pueden cambiar.

Por ello, adelantó que para el siguiente ciclo escolar implementarán estrategias para cumplir con los 190 días del calendario escolar de la SEP, esto como parte de las acciones de reivindicación del magisterio en la entidad. Hasta el momento, no existe un porcentaje determinado sobre el cumplimiento de las clases, pues las suspensiones fueron variadas en las instituciones, detalló personal de la SEP.

SUSPENSIÓN DE CLASES

El calendario escolar de la SEP para el ciclo 2022-2023 estableció como suspensión de labores oficiales los días feriados del 16 de septiembre, dos de noviembre, 21 de noviembre, seis de febrero, 20 de marzo, uno, cinco y 15 de mayo.

Además, no hubo clases por Consejo Técnico Escolar el 28 de octubre, 25 de noviembre, 27 de enero, 24 de febrero, 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo y 30 de junio. Por descarga administrativa, los alumnos no asistieron a las aulas el 18 de noviembre y 17 de marzo.

En el año lectivo hubo dos periodos vacacionales, del 19 de diciembre de 2022 al seis de enero de 2023 por periodo decembrino, el segundo receso para descansar fue del tres al 14 de abril por Semana Santa.

A esas ausencias, en Tlaxcala se sumaron las fechas determinadas por el SNTE Sección 31, por acuerdo con la instancia educativa local, concretan suspensiones de clases adicionales para reponer días feriados, para festejar a las madres trabajadoras y días sin motivo aparente, principalmente en mayo.

Los docentes de básica asistirán durante una semana al Taller intensivo de formación continua, programado del 20 al 26 de julio.