Mantendrán las cuotas en el siguiente ciclo escolar

Las cuotas escolares que aportan los padres de familia para el mantenimiento de las instituciones, seguirán vigentes para el siguiente ciclo escolar 2023-2024, pero habrá lineamientos para garantizar el adecuado manejo del recurso y evitar conflictos en las escuelas de educación básica.

Local

Pese a los constantes anuncios oficiales sobre eliminar el recurso que aportan las familias para la educación gratuita y que el gobierno del estado implementó el programa “La escuela es de las y los tlaxcaltecas” para atender las necesidades en las instituciones, los tutores seguirán contribuyendo con las cuotas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

En sesión extraordinaria del Consejo Técnico Estatal, Homero Meneses Hernández, secretario de Educación en Tlaxcala, reconoció que existen diversos problemas en el uso, administración, transparencia y rendición de cuentas de los recursos que llegan a las escuelas.

Municipios Demandan padres de familia solución a conflictos en primaria José Mariano Sánchez, en Papalotla

Agregó que no ha sido garantía que los servidores públicos no participen en el manejo de ese dinero, pues detectaron que los padres de familia cuando tienen un margen de maniobra y se suman personas que no son honestas, surgen los casos que agreden la vida institucional en las escuelas.

Por ello, Meneses Hernández indicó que necesitan lineamientos y convenios con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para generar procedimientos claros y transparentes sobre las aportaciones que reciben.

Te recomendamos: ➡️ Hasta de mil pesos cuotas escolares en Tlaxcala

Aclaró que ese recurso es necesario, aunque no debería ser indispensable en las instituciones, de ahí que seguirán recibiendo las cuotas que brindan las familias, pero implementarán mecanismos para tener mayor control que brinde certeza a los padres, madres o tutores.

Externó que en los medios de comunicación ha sido más evidente la situación de los malos manejos, pero es un tema sobredimensionado y no es hecho generalizado, pues existen alrededor de seis procesos legales por el tema.

Municipios Cierran tutores un kínder en Ayometla

Sí hay conflictos, pero debemos reconocer a los directores y supervisores porque han participado de manera activa para concretar procesos de conciliación y buen entendimiento en el manejo de los recursos, dijo. Aseguró que durante el receso vacacional por fin de ciclo escolar 2022-2023, las autoridades implicadas determinarán los lineamientos para el manejo pertinente de los recursos que llegan a las escuelas derivado de la aportación de las familias tlaxcaltecas.

Local Tras desfalco, tendrán acompañamiento jurídico padres de Técnica 1

Entérate: ➡️ Prohíben imponer la compra de uniformes para este ciclo escolar 2022-2023

CASOS DE MALOS MANEJOS

El desfalco a la cuenta bancaria mancomunada de la Escuela Secundaria Técnica número 1, situada en Tlaxcala capital, fue el caso más sonado debido en la entidad, debido a la suma de dinero que oscila los 500 mil pesos y porque la autora fue Liliana N., presidenta de la Asociación de Padres de Familia, quien tomó el recurso por asuntos personales sin avisar a los demás integrantes del grupo.

El mal manejo ocurrió en octubre del año pasado, pero fue público hasta mayo de 2023 a cargo de los integrantes del comité de padres, quienes temen que el hecho quede impune y no recuperen la cantidad que aportaron las familias.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Por este caso existen dos denuncias en la PGJE y el área de Contraloría de la Secretaría de Educación Pública del Estado realiza auditorías en la institución, pero no existe un avance real para recuperar el dinero.

Local Grave, desfalco financiero en la secundaria Técnica 1; supera los 500 mil pesos

Otro caso fue el preescolar Frida Kahlo, situado en la colonia Guerrero, en Tepeyanco, los padres de familia evidenciaron un fraude de 200 mil pesos del recurso federal del programa La Escuela es Nuestra y culparon a la servidora de la nación de la zona.

Comentaron que el dinero sería empleado para obras que mejoraran la infraestructura de la escuela, pero no hubo avance en los trabajos. Además, se quedaron sin recurso para pagar el sueldo a las personas que brindaron un servicio en la institución.

Lee más: ➡️ ¿Cómo denunciar cobros ilegales de cuotas escolares en Tlaxcala? Aquí te lo decimos

Otro caso fue en el preescolar Ovidio Decroly, ubicado en la comunidad La Santísima, en San Pablo del Monte, donde unas madres de familia revelaron que la tesorera del comité tomó ilegalmente 40 mil pesos de las cuotas escolares para pagar la celebración de su boda.

Al no recibir una respuesta de la inculpada para regresar el recurso, las inconformes acudieron al templo religioso donde fue la ceremonia nupcial para evidenciar el desfalco y abuso cometido a la institución educativa.

En Tetla de la Solidaridad también ocurrió una protesta para exigir cuentas claras sobre el manejo del recurso escolar, fue en la primaria Tlahuicole, donde padres de familia solicitaron un informe a la extesorera del comité sobre el uso y destino de más de 100 mil pesos.

Los detalles: ➡️ Padres de familias podrán sustituir cuotas por tequios

Local Con lonas exigen presencia de Liliana N. en Secundaria Técnica No. 1

Además, revelaron presuntas acciones de acoso e intimidación contra los docentes y directivos por parte de la inculpada, quien se negó regresar el dinero y brindar cuentas sobre los gastos.

En la escuela primaria José Mariano Sánchez, en el municipio de Papalotla, también hubo un mal manejo del recurso educativo, padres de familia señalaron a la exdirectora de la institución de no reportar en que gastó el dinero proveniente del programa federal La Escuela es Nuestra.

Además, los inconformes pidieron cuentas sobre un presunto fondo de 50 mil pesos que otorgó el ayuntamiento de Papalotla a la institución educativa, pero tampoco saben en que fue invertido. También reportaron faltantes en el mobiliario escolar de alrededor de 80 objetos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Ante ello, acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado para exigir que esclarezcan el manejo de recursos.

Homero Meneses Hernández indicó que necesitan lineamientos y convenios con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para generar procedimientos claros y transparentes sobre las aportaciones que reciben.