Grave, desfalco financiero en la secundaria Técnica 1; supera los 500 mil pesos

En una prolongada reunión realizada en la escuela secundaria Técnica 1, padres de familia evidenciaron que el desfalco a las cuotas escolares es superior a los 309 mil pesos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pues salieron a relucir dos montos adicionales, uno por 95 mil pesos y otro por 100 mil, de ahí que la cantidad supera los 500 mil pesos.

Este viernes, en la plaza cívica de la institución, los asistentes confrontaron al director de la Técnica, Javier Sánchez Sánchez, por su falta de actuar ante el manejo ilegal del recurso a cargo de Liliana N., presidenta de la Sociedad de padres de familia del ciclo escolar 2022-2023, de ahí que recriminaron complicidad en el hecho y pidieron su destitución, pero no podrá irse hasta lograr una solución al conflicto.

Padres y madres de familia de alumnos de la técnica uno pidieron a autoridades educativas intervengan para resolver el conflicto. | Mizpah Zamora

Varios padres de familia tomaron la palabra, pero la exigencia fue la misma: la devolución del dinero que aportaron para el beneficio de los estudiantes de la escuela secundaria Técnica 1 Xicohténcatl Axayacatzin, ubicada en el municipio de Tlaxcala.

SUMAN CANTIDADES

A la reunión acudieron integrantes del comité de padres de familia del turno vespertino, quienes comentaron que Liliana N., les pidió repartirse los gastos para mejorar la infraestructura escolar, pero se negaron a entregarle dinero.

Detallaron que sin recibir apoyo adicional, los representantes del turno vespertino adquirieron un botiquín, alarma sísmica, habilitaron una rama, compraron un zaguán, realizaron trabajos de mantenimiento a los talleres, entre otras acciones.

Algunos asistentes evidenciaron que, para la ceremonia de clausura de la escuela, los comités del turno matutino y vespertino aportarían 10 mil pesos cada uno para pagar una renta de 20 mil pesos, destinados para ocupar el Centro Cultural Universitario, pero Liliana N. no entregó la parte que le correspondía y les negaron el espacio, de ahí que la conmemoración será en el Centro de Convenciones.

Otro dinero que se suma al desfalco, es alrededor de 95 mil pesos que fueron aportados por las cuotas que pagaron los alumnos al inicio del ciclo escolar, pero lo hicieron a destiempo porque fueron recabadas durante agosto-septiembre y depositadas a la cuenta de Liliana N., quien no reportó ese dinero y hasta el momento no saben dónde quedó.

Los quejosos mencionaron que la inculpaba comprobó que firmó un cheque por 100 mil pesos para la adquisición de computadoras, esto para reponer parte de los más de 50 equipos que fueron robados de la escuela en enero de este año, pero no ha entregado ninguna máquina a la institución, entonces el dinero está a la deriva. No obstante, el turno vespertino sí otorgó computadoras ensambladas.

Ante ello, pidieron un informe detallado sobre los gastos realizados por Liliana N., de ahí que sentenciaron que no darán más cooperaciones hasta que la situación sea aclarada y regresen el dinero.

Externaron que la escuela recibió 50 mil pesos de la aportación de un diputado, pero tampoco saben dónde quedó ese dinero, aunque señalaron al director de la escuela de “desaparecer” el recurso.

TOMARON LA ESCUELA

Al no llegar a un acuerdo, pues el director de la escuela Javier Sánchez y el supervisor de zona se limitaron a decir que tenían que seguir los procesos y no dieron fecha para esclarecer el asunto, los presentes decidieron concluir la reunión y tomar las instalaciones de la Técnica 1 para no dejar salir a los directivos y docentes, de ahí que se situaron en la entrada del estacionamiento y de la puerta principal.

No obstante, las clases no fueron interrumpidas para no afectar a los estudiantes, quienes continuaron su jornada de manera normal.

Ante el cierre de instalaciones, arribó personal de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) y de la Secretaría de Gobernación para atender el caso, pero al no llegar a una solución fue conformada una comisión integrada por 10 padres de familia para entablar una mesa de dialogo en Gobernación y llegar a un acuerdo, hasta el cierre de información de este Diario, continuaban las negociaciones.

ACUSAN OMISIONES DE AUTORIDADES

Pese a existir dos denuncias en la PGJE por el cargo de Administración fraudulenta de recursos de cuotas voluntarias de padres de familia de la Técnica 1, las autoridades han sido omisas para atender el caso, precisaron los afectados.

Indicaron que el 11 de mayo de este año, Liliana N., reconoció su culpa de tomar ilegalmente el dinero de las cuotas escolares, hecho que ocurrió desde octubre del año pasado, pero hasta el momento no existe justicia ante el robo.

Externaron que, presuntamente existe una tercera denuncia penal contra la inculpada, pues representantes de la escuela primaria Emiliano Zapata, situada en la capital tlaxcalteca, presentaron cargos por desfalco a recursos escolares.

Pese a ello, acusaron que en la PGJE hay omisiones en el caso, pues el jueves habría una comparecencia entre los denunciantes, pero no ocurrió y no conocen el motivo. Además, dijeron que les pusieron diversas trabas para realizar la denuncia penal.

Compartieron que Liliana N., ha externado en diversas ocasiones que conoce a personas en las diversas dependencias gubernamentales, como la Sepe, la PGJE y en gobierno del estado, lo que podría frenar el proceso.

Finalmente, una madre de familia externó que continuarán la lucha para exigir la devolución del dinero de las cuotas escolares, de ahí que responsabilizan a la inculpada por lo que pueda pasarles.

309 MIL pesos era el desfalco a las cuotas escolares, pero paterfamilias ya acusaron otras malversaciones realizadas por Liliana N.

La Sepe externó que acudirá un contralor y auditores a la escuela secundaria Técnica 1 para revisar los estados financieros.