Yaritza Vásquez es Miss Earth Tlaxcala

Yaritza Vásquez Saldaña representará a Tlaxcala en el nacional de Miss Earth México, que se celebrará del 21 de junio al tres de julio en Querétaro. Ahí la joven tlaxcalteca expresará todo su amor por la tierra y ganas de luchar por ella.

En una amena charla dijo que para ella trabajar a favor del cuidado delconocimientos es algo que la motiva mucho, comentó que es un orgullo participar en este certamen de belleza.

Realmente fue un honor saber que las personas creen en mí, que conectan con el mensaje que busco darle al mundo de contribuir al cuidado del medioambiente, solo diré gracias a quienes me han apoyado para ser parte de la familia Miss Earth.





¿Cuál es tu máxima meta?

Estoy por culminar mis estudios como Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el cual me hace sentir entusiasmada, ya que se me va a permitir aplicar mis problemas ambientales en el campo laborar y así poder cumplir mis propósitos, uno de ellos es conocer algunas culturas de otros países, de igual manera me gustaría ser un ejemplo de liderazgo para fomentar la conciencia en los niños sobre los seguridad que tiene nuestro estado, pero sobre todo, para hacerles ver que los sueños se pueden cumplir y que la inseguridad que tenemos de nosotros mismos hace que a veces no podamos dejar los miedos atrás, pero si queremos podemos derribar esa barrera y demostrarnos que todos esos sueños los podemos convertir en una realidad.





¿Qué podemos esperar de Yaritza?

Soy una mujer emprendedora, capaz y tenaz en cumplir cada uno de sus propósitos, sin olvidar mis raíces como tlaxcalteca, probablemente me gustaría volver a participar en un certamen ya que me di cuenta que estar en uno te ayuda a adquirir mucho aprendizaje en todos los ámbitos y te da másplanetaen ti mismo.





¿Seguirás contribuyendo en el medioambiente después de tu reinado?

Sí, quizás hasta un nuevo proyecto presente para contribuir en el cuidado del medioambiente.





¿Cuál sería tu mensaje para Tlaxcala?

Qué bonito que pueda decir esto; mi mensaje es que todos empoderemos la conexión como personas, con ese creador consciente, amable, compasivo, valiente, dentro de cada uno para entender que somos -uno- un amor, una energía, un planeta. Considero que esta conexión, la educación y el trabajo en unidad, son la base para lograr realmente construir, diseñar e imaginar un mundo donde el amor, la naturaleza y la vida estén siempre en el centro de cada decisión qué tomamos y qué dejamos como legado en este mundo.

Formación profesional

Además de dominar las pasarelas, Yaritza Vásquez Saldaña está por concluir sus estudios como Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicaciones