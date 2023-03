Miss Earth México de visita en Tlaxcala

La veracruzana y Miss Earth México Indira Meneses estuvo de visita en Tlaxcala, para la coronación de la reina estatal Miss Earth Tlaxcala, Yaritza Vásquez, a quien le deseó lo mejor en su encomienda.

Círculos

Su visita en el estado duró tres días, suficientes para conocer un poco de Tlaxcala, por lo que visitó a los artesanos de la entidad; al ver sus productos decidió difundirlos por medio de sus redes sociales y demostrar que el estado es rico en tradiciones, cultura y gastronomía.

Fue consentida por los artesanos. | Ruth Padilla

Más información: ➡️ Diseño y transformación |Tras bambalinas de un certamen de belleza

Admiró cada trabajo de la gente, además de que aprovechó para probar cada platillo, bebida y postre que realiza nuestra gente, quedó encantada y prometió visitarlos nuevamente.

Círculos Coronan a Yaritza Vásquez, como Miss Earth Tlaxcala 2023

“Estoy contenta y admirada de ver tantas cosas bonitas en Tlaxcala, es maravilloso estar en esta tierra, aparte la gente es muy amable, gracias por el trato y recibimiento que me han dado me voy con este cariño que me han demostrado, pero prometo regresar para seguir conviviendo con todos los artesanos tlaxcaltecas”.

Lee más: ➡️ Miss Earth Tlaxcala tiene reina

Después de una amena charla, la soberana continuó con su recorrido por la Capital, donde quedó sorprendida con los murales del palacio de gobierno (hechos por el tlaxcalteca Desiderio Hernández Xochitiotzi) y más cuando escuchó la historia que guardan.