Coronan a Yaritza Vásquez, como Miss Earth Tlaxcala 2023

Con una convivencia glamurosa a la que asistieron diversas personalidades de la vida social, fue coronada formalmente a la sucesora de Elena Roldán como Miss Earth. Yaritza Vasquez, la nueva portadora del título de este 2023, se comprometió a seguir poniendo en alto el nombre de la entidad en todo evento que asista dentro y fuera del estado.

Círculos Atziri Zayetzi, más que una reina de belleza

Recordemos que Elena Roldán fue coronada como Miss Earth Tlaxcala 2020, pero dado a la pandemia se extendió su reinado, por ello fue hasta este año que entregó a Yaritza la corona, a quien le deseó lo mejor en esta nueva etapa, pero ante todo a colaborar para mejorar la educación sobre el cuidado del medioambiente, ya que este certamen tiene esa finalidad.

Entérate: ➡️ América Flores es campeona de baile

Elena Roldán agradeció el apoyo de quienes siempre confiaron en ella y siempre estuvieron dispuestos a apoyarla en todo momento, a sus directores estatales por estar al pendiente de todo lo que hacía, a la gente que la invitó a asistir a los eventos y a quienes nunca la olvidaron para ser partícipe de hacer faena e ir a sembrar árboles a los lugares donde realmente era necesario.

Me llevo la mejor experiencia de mi vida, conocí grandes personalidades, amigos y amigas que me brindaron su apoyo, eso jamás se olvida y me lo llevo en el corazón, así como los momentos increíbles que pase en cada ocasión que veía a la gente para irnos a plantar árboles a nuestras tierras tlaxcaltecas, fue un honor representar a la entidad y deseo lo mejor a Yaritza, que es una niña encantadora y sé que dará todo y lo mejor por esta corona

Por su parte, Yaritza agradeció todo el apoyo que ha tenido, tanto de su familia y amigos, así como de su directora de certamen, a la dama emprendedora, bella y siempre disponible, a María Tania Flores Sánchez, quien se ha caracterizado como una mujer que busca empoderar a otras en el ámbito de la moda y belleza.

Lee también: ➡️Va Alejandro Juárez Peña por el Mister Turismo 2023

Es un placer seguir poniendo en alto a mi tierra, donde la gente es amable, gentil y responsable, agradezco a quienes siempre han confiado en mí

Los padrinos de coronación de Yaritza fueron Alfredo Escamilla Recalday y Juan Manuel Rivera Torres, quienes recalcaron el apoyo a su ahijada y le desearon lo mejor en su nueva encomienda, pidieron que siempre sea una soberana cercana a la gente y que en todo evento que sea invitada ponga el nombre de Tlaxcala en alto.

Finalmente, la directora de certamen, María Tania Flores, recalcó su agradecimiento a todos, además dijo que está muy contenta por encontrar personas interesadas en apoyar el ámbito de la moda y la belleza tlaxcalteca, además de participar en programas sociales que beneficien al estado.