América Flores es campeona de baile

En el Día Nacional del Bailarín (28 de febrero) entrevistamos a una mujer que tiene talento, trabajo y tesón y el resultado de esta mezcla, es de una artista con muchos sueños, pero con las ideas muy claras y con los pies en la tierra, se trata de América Jhoana Flores Ochoa. Es tlaxcalteca, tiene 12 años entregada a bailar ritmos latinos, emprendedora, directora de la academia Pasión Vertical, además es licenciada en psicología.

Sus inicios

¿Desde hace cuánto eres bailarina?

Comencé a bailar desde el 2011 y a competir a partir del 2018.





¿En qué consiste tu trabajo?

Soy directora de la Academia de Baile Pasión Vertical Tlaxcala, doy clase de ritmos latinos, entreno en conjunto con otros maestros al equipo de competencia de nuestra escuela.

¿Cuáles son los puntos positivos y negativos de tu trabajo?

Lo positivo es que he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas y amigos que ahora los considero mi familia, lo mejor de mi trabajo es ver a los alumnos lograr sus objetivos, hacer cosas que nunca pensaron que harían, crecer como personas y bailarines, competir y ser reconocidos.

Lo negativo tal vez sea que no hay el apoyo suficiente por parte de nuestras instituciones para que los alumnos salgan a participar, si nos abren espacios en diferentes eventos pero es muy difícil gestionar ayuda económica para que los chicos compitan fuera del estado.

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como bailarina? ¿Y por qué?

Probablemente haber competido en un mundial, fuimos la primera pareja del estado de Tlaxcala en nuestra categoría en haber participado en un mundial de Salsa, competimos con diferentes países; Chile, Colombia, Argentina, Francia, Panamá etc. de 28 parejas participantes nosotros quedamos en noveno lugar.





¿Cuántas horas de trabajo por día dedicas al baile?

Unos días cuatro horas y otros hasta seis horas al día.

¿Cuántos géneros de baile practicas? ¿Cuáles?

Dos: salsa y bachata.





¿Cuál ha sido tu formación para convertirte en bailarina?

Me he capacitado con maestros profesionales de salsa y bachata en talleres, cursos, congresos y entrenamientos específicos, desde el 2012 y hasta la fecha no he dejado de tomar clase.

¿En qué eventos nacionales e internacionales has participado?

Hobby Salsa Fest, San Luis Potosí; Salsoax: Oaxaca, la capital salsera de Oaxaca; Imperio México, Puebla; Beach Latín Fest, Huatulco Oaxaca; Timbal, Monterrey Nuevo León; La Conquista, Boca del Rio Veracruz; Mambolee One, Monterrey Nuevo León, Euroson Latino World Salsa Championship.

¿Cuántos premios has logrado tener y cuáles han sido?

Timbal, Monterrey Nuevo León, tercer lugar nacional categoría Salsa Pareja Amateur; Beach Latín Fest, Huatulco Oaxaca, primer lugar nacional categoría Salsa Pareja Amateur; Euforia Puebla, primer lugar regional categoría Salsa Pareja Amateur; Baila al ritmo del ISSSTE primer lugar regional y tercer lugar nacional y Proyecta, Tlaxcala primer lugar en la categoría Pareja Salsa.





Es talento tlaxcalteca | América Flores

¿Cuál crees que son los mayores prejuicios hacia el baile?

Lo que regularmente mencionan es que el baile solo es un pasatiempo y que no puedes desarrollarte en esta área profesionalmente.

También el prejuicio machista de que el baile es una disciplina que se asocia con la feminidad y que los hombres que la practican son de determinada orientación sexual.

¿Se puede ser bailarina profesional y vivir de ello actualmente?

Sí, si tienes una preparación adecuada, no solo en la parte del baile sino en métodos de enseñanza, administración y logística.





Cuando vas a una fiesta y ves a la gente bailar como pueden, sin tener ni idea, ¿Qué piensas?

En realidad en las fiestas se va a disfrutar, el baile es para todos, cada uno percibe y reacciona con la música de diferente forma y a su manera.

¿Qué es lo más curioso para lo que te han pedido que hagas una coreografía?

Hasta el momento no me ha parecido raro nada, todos los gustos son aceptados y creamos a partir de eso, si hay propuestas nuevas es mejor para mí.





¿Qué crees que es lo más importante para entrar en una escuela de baile, la constitución del cuerpo, la experiencia o el movimiento de uno mismo?

Todo lo que mencionas se va trabajando, cualquier persona puede integrarse a cualquier escuela de baile, la constancia y disciplina va generando cambios impresionantes, creo que al final todo se trata de eso. Hemos tenido todo tipo de alumnos de todas las edades y complexiones y lo que hace una diferencia es su compromiso consigo mismos y repito la constancia y disciplina.

¿Hay algún tipo de música que creas que no se pueda bailar?

Hasta el momento no conozco una música con la que no puedas crear pasos o movimientos.





SUS FAVORITOS





Lugar de Tlaxcala: La hoyanca y la Malinche.

Comida tlaxcalteca: El mole de olla.

Bebida: Pulque.

Libro: “Ensayo sobre la ceguera”, de José Saramago.

Serie: Temáticas de fantasía, acción y suspenso.

Color: Verde.