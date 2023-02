Atziri Zayetzi, más que una reina de belleza

Atziri Zayetzi Meléndez Flores, una mujer que es más que una reina de belleza, es autentica, es audaz, valiente y entregada a lo que hace, nunca ve las derrotas como algo que le impida a seguir creciendo en lo que más le gusta, las cosas negativas las ve como algo para mejorar.

Es disciplinada en todos los aspectos, le gusta ejercitarse, come sanamente, el agua es indispensable para su día, es una joven noble, altruista y detrás de su corona es una hija responsable, pero sobre todo le gusta apoyar en las buenas causas.

Es considerada como una de las mujeres más hermosas de Tlaxcala, ha sido varias veces reina de belleza, entre sus coronas esta Señorita Tlaxcala Capital Costumbres y Tradiciones 2020, Miss Teen Charm Tlaxcala 2021 y actualmente es Reina Carnavalero de Corazón 2023.

Socialmente, ¿Qué hacías antes de ser una reina de belleza?

“Siempre me ha gustado bailar y desde mucho antes de convertirme en reina de belleza soy bailarina de danza folklórica mexicana”.

¿Qué se siente ser diva de la belleza?

“Creo que aún me falta mucho para lograr ser una diva de la belleza, pero esto poquito o mucho que he hecho me llena de mucho orgullo porque en cada pequeño logro veo todo mi esfuerzo reflejado”.

¿Ser reina de belleza empodera a las mujeres?

“Yo creo que sí, pero al mismo tiempo te vas empoderando tu para lograr ese objetivo que tienes en mente”.

¿Eres la misma mujer que eras, antes de coronarte varias veces como soberana?

“Definitivamente no, después de cada experiencia hoy existe una Atziri fuerte, segura de sí misma que sabe lo que merece, pero que también sabe que tiene que trabajar por todo eso que sueña. Y claro que todo esto no sería posible sin todo el apoyo de mi familia, amigos, mis capitanes y todas las personas que me han apoyado y dado los ánimos para dar los mejor de mí."

¿Qué es lo más difícil que has vivido en esta experiencia?

“Las personas piensan que es fácil ser reina de belleza porque dicen que solo es pararse y verse bonita, pero para cada concurso son meses de preparación física, de pasarela, de dicción, oratoria y demás, también es complicado porque las reinas somos estudiantes y/o profesionistas, entonces hay que saber llevar esa balanza. Algo poco sabido también es que ser reina de belleza es muy caro, así que también representa un desgaste económico, entonces lo más difícil de ser reina de belleza es el recibir comentarios negativos ya sea hacia nuestro físico, lo que hacemos o cómo lo hacemos”.

¿Alguna vez pensaste en dejar alguna de tus coronas antes de terminar tu reinado?

“Claro que alguna vez pasó por mi mente dejar alguna corona por diferentes razones, pero mis ganas de lograr lo que alguna vez soñé eran más grandes, así que seguí adelante”.

¿Con qué cosas te quedas de esta experiencia?

“Me quedo con todo, con lo bueno y lo malo, ya que todo me ha generado aprendizajes. Cada escenario que he pisado, cada título con cada representación que he hecho de mi municipio, de mi estado e incluso de la camada en la que bailo, me ha llenado de aprendizajes”.

“Las personas piensan que es fácil ser reina de belleza porque dicen que solo es pararse y verse bonita, pero para cada concurso son meses de preparación”

Atziri Zayetzi Meléndez Flores