El lado oscuro de las dietas milagro

Las dietas milagro son uno de los grandes inventos de nuestra era. La creencia de que consumir de más o abandonar por completo un determinado ingrediente puede ayudarte a bajar de peso es científicamente imposible.

De acuerdo con Elvira Sandoval Bosch, coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la UNAM, lo importante es cuidar la forma y frecuencia en que los consumimos. En su ponencia “Dietas milagro, no tan milagrosas”, explicó que este tipo de dietas se caracterizan por la promesa de bajar de peso sin esfuerzo, las cuales no están dadas por especialistas en nutrición; por ende, no son confiables.

En tal sentido, Sandoval Bosch puntualizó que la Nutrición es una ciencia y no una opinión; para prescribir un plan de alimentación se deben tomar en cuenta diversos aspectos de los individuos, como edad, sexo y actividad.

La verdadera dieta milagro





Si pudiéramos referirnos a un milagro, sin duda tendríamos que hablar de la aceptación física de cada persona.

La académica enfatizó que el peso es sólo un número, lo importante es sentirnos bien con nosotros mismos, aceptar nuestro cuerpo, aunque ello no significa que no debamos hacer nada para buscar nuestro bienestar: El peso corporal no debe movernos a modificar nuestros hábitos alimenticios, sino a mejorar y preservar nuestra salud.

Por otro lado, es importante señalar que cuando hablamos de “dietas” nos referimos a la alimentación natural de una persona, o sea, todo lo que comemos durante el día. Lo distinto es hablar de un “plan nutricional” para conseguir ciertos objetivos.

Bajo esa óptica, siempre es importante acudir al nutriólogo para que valore nuestro estado general de salud y nos elabore un régimen alimenticio personal, destaca Elvira Sandoval.

De existir la famosa dieta milagro, seguro el secreto ya se habría difundido y el mundo sería otro:

No deberíamos seguir esas formas mágicas de alimentarnos que no son adecuadas, porque que afectan nuestra salud y estado de ánimo. El mejor plan de alimentación es el que se adecue a las necesidades y características de cada persona; la invitación es no seguir ese tipo de dietas, enfatizó la experta.





Cómo elegir un plan de alimentación

Cuando uno está decidido a hacer un cambio en la alimentación, debe considerar la ayuda profesional de un nutriólogo. Para ello, el blog de Bienestar al día propone:

El experto en nutrición debe contar con título y cédula profesional.

El nutriólogo no está autorizado para prescribir algún tipo de medicamento, solo están facultados para recomendar suplementos y vitaminas. Es decir, no pueden emitir recetas. Así que no te dejes influenciar en caso de que deseen venderte algún producto para regular el peso.

Los planes de alimentación deben ser personalizados, hechos tras un análisis detallado de las necesidades del paciente. Así que unos estudios generales estarán casi siempre en las primeras consultas.

El especialista en nutrición tiene que estar al pendiente de cada uno de sus pacientes. Plantear objetivos reales, dar seguimiento, brindar el tiempo adecuado para resolver dudas y explicarle los beneficios del régimen que llevarás a cabo son parte de una actitud profesional y amable.