Cinthya Desireé demuestra la “fama y gloria tlaxcalteca”

Cinthya Desireé Espinoza Carreto fue coronada como Miss Petite Universe Tlaxcala 2022, es originaria del municipio de Calpulalpan y representará al estado en el certamen nacional en el mes de julio en Villa Hermosa, Tabasco. El traje que utilizó en la final estatal se llama fama y gloria, diseñado por Betito Becerra, quien también es su director de certamen de belleza.

¿Cuáles son esos pasatiempos de toda la vida que Cinthya continúa practicando y que no puede dejar?

“Debo confesarles que me apasiona leer, soy muy romántica, pero también leo las historias basadas en hechos reales y documentales informativos”.

¿Qué te da mucha alegría?

“Pasar tiempo con mi familia o amistades, conocer lugares turísticos, ir a restaurantes a degustar sus platillos y sobre todo hacer lo que me apasiona”.

¿Cómo es que Cinthya decide dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje y los reinados?

“Desde niña veía en la televisión la transmisión de Miss Universo y siempre pensaba que algún día yo formaría parte de un concurso como esos, pero nunca me atreví a entrar en este mundo por ser muy tímida y reservada”.

“El año pasado vi el anuncio de las audiciones de un certamen, sin pensarlo dos veces decidí adicionar para vivir esta bonita experiencia y hoy puedo decir que soy Miss Petite Universe Tlaxcala 2022 y voy al nacional a representar a mi bella tierra”.

¿Qué sentimientos tienes de hacer lo que te gusta, lo que te apasiona? ¿Es fácil?

“Al estar en un escenario o detrás del lente de una cámara siento mucha alegría, orgullo y sobre todo diversión. Me encanta hacer lo que hago, no es fácil, pues requiere mucho esfuerzo trabajo y dedicación para obtener buenos resultados, por eso me preparo diario en todos los aspectos, leo mucho, además, que, en el aspecto físico, también trabajo eso, me levanto y lo primero que hago es hacer ejercicio”.

¿Cómo te gusta interactuar con los seguidores que se unen a ti?

“Me encanta estar en contacto con mis seguidores, hay muchas personas que me escriben y siempre procuro darles un mensaje positivo y mis agradecimientos por el apoyo incondicional que me brindan, ellos son los que me dan ánimos, los que también me dicen si digo las cosas mal o no y también conozco más tierra por ellos”.

¿Cuál es tu red social favorita?

“Sin duda alguna mi red social favorita es Instagram y es la plataforma que más utilizo”.

¿Cuál crees que es el sello distintivo, único de Cinthya, en cada actividad que realiza como persona y modelo?

“Yo me considero una persona bastante accesible, a cada evento que voy me gusta socializar, ser atenta, educada y, lo mejor, sencilla. Siempre estoy dispuesta a ayudar a los que me rodean así sea con un consejo”.

