Reina de belleza, representará a Tlaxcala en nacional

El día que eligieron a la Miss Petite Tlaxcala 2023, la sorpresa fue que seleccionaron a tres jóvenes que dieron todo en el escenario y que pelearon esta corona, su presentación llamó mucho la atención que el jurado dijo que fueran más de dos señoritas quienes representen a la entidad, una de ellas es Alma Carmona Cárdenas, de 21 años de edad. Nació en la capital de Guerrero, pero pasó toda su infancia en Tlaxcala, donde se siente a gusto y con mucho amor representará en el certamen nacional que se llevará a cabo en la entidad. Estudia la Licenciatura en Cirujano Dentista.

Nos gustaría conocerte un poco más.

¿Cuáles fueron los momentos más difíciles de tu niñez?

Afortunadamente tuve una niñez bastante feliz y tranquila, aunque posiblemente el fallecimiento de un familiar me marcó mucho, fue un momento bastante difícil lidiar por primera vez con la muerte.

¿Qué desafíos has tenido en este mundo de la belleza?

Sin duda la constante comparación, sentir que no parezco una reina de belleza y mucho menos una modelo, y no sentirme capaz de ganar una corona.

¿Cómo los has enfrentado?

Principalmente terapia, mucha práctica, y sobre todo con el apoyo de todo mi equipo, que desde el día uno confío en mí y en lo que yo era capaz de hacer.

¿Qué pensó tu familia cuando elegiste el mundo de la moda?

Que era un mundo complicado, mi mamá me dijo que no era precisamente lo que quería para mí, pero siempre he tenido su apoyo en todo, aun cuando no ha estado de acuerdo y he logrado cumplir muchos de mis sueños gracias a eso.

¿Qué sueños te faltan por cumplir?

Terminar mi carrera, es uno de los sueños más importantes de mi vida, lograr verme como una profesionista y ejerciendo en este mundo tan bonito y noble que es la odontología.

¿Cuál es tu mayor miedo?

No poder desarrollar todo mi potencial, tengo tantas ideas, tantas cosas que me gustaría conseguir, tanto en la vida personal, en lo académico y lo profesional.

¿Qué significa para ti ser reina de belleza?

Tener el foco de atención necesario para poder darle difusión, no solo a la parte turística de un municipio, un estado o un país, sino también el poder prestar nuestra voz a aquellas personas que no han sido escuchadas y con ello lograr que sus problemáticas se visibilicen y se les busque una solución.

¿Si tuvieras que cambiar una cosa de tu vida, qué cambiarías?

Creo que la presión constante que ejerzo sobre mí, sobre ser casi perfecta y exigirme siempre ser la mejor, eso muchas veces no me ha permitido disfrutar de los retos que me he propuesto y de las actividades que realizo.

¿Cuáles son las cualidades que debe tener una mujer joven exitosa?

Respeto, tolerancia, empatía y amor por lo que hace, cuando una persona les mete corazón a sus proyectos estos toman un giro distinto, y entonces, comienzan a dar frutos.

¿Cuál es tu mayor consejo para una que desea ser reina de belleza?

Confía mucho en quién eres y todo lo que puedes lograr, necesitas mucha valentía y sobre todo resiliencia, no es un mundo en el que se camine fácil, ya que desafortunadamente hay muchas personas que se encuentran juzgando y señalando sin saber lo difícil que es estar aquí, pero ten siempre presente que eres y vales mucho más por lo que puedes aportar a la sociedad, que solo por tu apariencia.

Cita: "Soy una persona bastante resiliente, cariñosa, apasionada en todo lo que hago, empática y alguien a quien le gusta apoyar a todos sin distinción”.

Color: Blanco.

Lema: “No eres la oscuridad que soportaste, sino la luz se negó a rendirse”.

Motivación: Mis sobrinas, todos los días intento ser mejor persona por y para ellas, para que vean en mí, un ejemplo y alguien a quien seguir.

Meta en la vida: Lograr devolverle a mi madre y a mis abuelos todo lo que ellos me han dado.

Mascota: Un gatito rescatado de nombre Sox.

Libro: La cabaña, de Paul Youngh.

Labial: Rojo.

