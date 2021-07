Visitan Tlaxcala, reinas de belleza originarias de Jalisco y Chiapas

La belleza física, aunque fundamental, no es suficiente para alcanzar una corona; la integralidad de una reina también abarca su personalidad y preparación profesional, dijeron Fernanda González, Miss Petite Riviera Maya 2021 y Yaksi Citlalli, Miss Petite Mesoamérica México 2021 , quienes visitaron las instalaciones de El Sol de Tlaxcala y platicaron sobre lo que conlleva ser una soberana.

Círculos Top 5 | Conoce a los diseñadores de moda más influyentes de Tlaxcala

Fernanda es de Jalisco y Yaksi de Chiapas , ambas quedaron enamoradas de Tlaxcala y prometieron regresar muy pronto.

Reinas de belleza nacionales visitaron El Sol de Tlaxcala. / Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

¿Cómo fue el camino para llegar a ser todas unas reinas de belleza?

Círculos Mi dulce quinceañera | Vestidos de ensueño

Yaksi Citlalli. Desde muy pequeña mi atracción por los certámenes de belleza fue notoria por lo que, con el paso del tiempo con mucha disciplina, esfuerzo, dedicación y sobre todo amor por lo que hago día con día me ha llevado a ser quien soy ahora y tener el privilegio de representar a mi país. Cabe destacar que, sin ayuda de mis seres queridos, pero sobre todo de mi mamá no estaría donde estoy hoy.

Círculos Los tenis marcan tendencia

Fernanda González. Con dedicación, empeño y con la ayuda de todas las personas que están a mi alrededor como es mi familia, amigos, director nacional y mis compañeras de certamen que me dejaron algo de ellas y considero que eso fue lo que me convirtió en la reina de belleza que soy ahora.

Fernanda González, Miss Petite Riviera Maya 202, originaria de Jalisco. / Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

¿Qué las motivó a ser reina de belleza?

Círculos Los bolsos pequeños son tendencia en esta temporada

Yaksi Citlalli. El hecho de poder demostrar que las mujeres de baja estatura también podemos sobresalir en un mundo lleno de estereotipos mal intencionados de la sociedad, pero mi principal motivación fue mi abuela a quien llevo en mi corazón.

Círculos Miss Petite Mesoamérica México 2020, celebra sus 22 años

Fernanda González. Lo que me motivó a ser reina de belleza fue que siempre me hacía ilusión el portar una corona, pero soy reina de belleza principalmente por mi madre porque a ella le hace mucha ilusión el verme en los certámenes de belleza.

¿Qué tan importante ha sido la familia en este proceso?

Círculos Historia de éxito | Emprender es un placer, afirma Janani Fernández

Yaksi Citlalli. Mi familia es y siempre será mi motor más importante en todos los aspectos de mi vida y el sentir su apoyo incondicional en este proceso es de las cosas más satisfactorias en mi vida y gracias a ellos soy la mujer que soy hoy en día; pero también considero que podría alcanzar mis metas sin su apoyo porque de alguna manera lucharía por ellas para demostrarles y hacerlos sentir mucho más orgullosos.

Círculos Fedra Alpés va por la corona en Miss México 2021

Fernanda González. Mi familia ha sido de gran importancia en este proceso ya que ellos son los que me motivan y apoyan y eso motiva a que yo de todo de mi a qué le ponga más empeño a el certamen a el que iré y tengo la certeza de que sin ellos yo no estaría donde estoy.

Te puede interesar:

Las reinas de belleza siempre expresan su gran interés por las obras sociales, pero luego es poco lo que se sabe de sus iniciativas sociales ¿Qué piensa de esto?

Círculos Fedra Alpés va por la corona en Miss México 2021

Yaksi Citlalli. Pienso que no es necesario demostrarle al mundo entero lo poco o mucho que ayudas porque cuando haces las cosas de corazón es de los sentimientos más bonitos, así que respeto la postura de cada reina al publicar en redes sociales o algún medio sobre sus obras, porque lo importante es ayudar sin recibir algo a cambio.

Yaksi Citlalli, Miss Petite Mesoamérica México 202, originaria de Chiapas. / Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

Círculos Presentan colección “Tesoros Mexicanos”

Fernanda González. Creo que hace falta que se le dé más difusión a las iniciativas sociales que las reinas realizan para que vean que no solo somos caras bonitas y pasarelas, que también vean que nos interesamos por los problemas sociales.

No te pierdas: Destinos turísticos nacionales con restricciones por Covid-19

Hablando de obras sociales, ¿Cuáles son las de ustedes?

Círculos ¿Cuánto cuesta ser una “Miss”?, en Tlaxcala

Yaksi Citlalli. Hablar de obras sociales es hablar de muchas necesidades en la actualidad pero de mi parte mis obras sociales siempre serán ayudar a quien más lo necesite, y no hablo de solo otorgar algo monetario o material sino desde un consejo cuando un amigo o conocido o hasta un desconocido se sienta solo hasta platicar con alguien que ya no le vea sentido a su vida, las obras sociales van mucho más allá de otorgar algo material, siempre he dicho que se trata de extender tu mano a quien en ese momento lo necesite, el ponerse en el lugar de la persona hará ver de diferente manera la vida y si todos pusiéramos en práctica un poco de empatía, la sociedad sería otra.

Círculos Christian Cárdenas es el rey de la moda

Fernanda González. Mi principal obra social es la inclusión en todos los sentidos, desde la belleza, los tipos de cuerpos y capacidades diferentes a qué todos somos iguales y también el apoyo a la escuela de educación especial de mi municipio para darles una escuela digna a los niños, pero lamentablemente con la pandemia no he podido seguir con ella.

¿Cómo las están llevando a cabo?

Círculos El poder de emprender es enorme

Yaksi Citlalli. Trato de empatizar con toda la sociedad aún si no conozco a la persona porque es así como sabremos cómo ayudar.

Círculos Causa revuelo la visita de Luisito Comunica a Tlaxcala

Fernanda González. La llevaba en redes sociales buscando concienciar sobre la inclusión y visibilizarlo de que todos somos seres perfectos e imperfectos a su vez y el apoyo a la escuela de educación especial la llevaba a cabo buscando empresarios que me apoyaran y iba a realizar distintos eventos como quermés, pasarelas con causa y distintos eventos para recaudar fondos y dejarles una escuela digna.

¿Por qué y para qué ser reina?

Círculos Abre sus puertas Centro de Atención Neuropediátrica

Yaksi Citlalli. El objetivo de ser reina de belleza va más allá de representar a una mujer llena de sueños, luchadora, perseverante, guerrera; para Yaksi se enfoca más en ver el mundo de diferente manera, pero sobretodo concientizarnos en que nuestra sociedad necesita de personas que estemos dispuestas de extender la mano a quien más lo necesite… Por eso para mi es importante ser reina de belleza porque podemos alzar la voz por quienes aún no lo están dispuestos a hacer.

Círculos Festejan a papá, en su día

Fernanda González. El objetivo de ser una reina de belleza es alzar la voz y este es un tipo de plataforma que te pone en el ojo de todos y así puedes ayudar o dar un mensaje positivo a los demás.

Más información: Dale a tu piel el cuidado que necesita durante el verano

¿Qué hacer para que su nombre y su labor suenen aún después del reinado?

Círculos Tlaxcala brilla en Style Showcase Designers, con saltillos de Contla

Yaksi Citlalli. Seguir siendo la misma Yaksi de siempre, al haber culminado la etapa de mi título no me quitará el ser una mujer exitosa, llena de ganas de trabajar, servir y ayudar a la sociedad en la que vivimos.

Círculos Pasarela urbana

Fernanda González. Hacer algo de trascendencia y ejemplar que inspire a futuras generaciones.

¿Cuál es el estilo de Yaksi?

Círculos Uri Corona, apasionado de la moda

El estilo de Yaksi es ser una mujer fuerte, disciplinada, perseverante, llena de energía para lograr todo lo que se proponga, pero sobre todo llena de mucho amor para hacer las cosas día con día.

¿Cuál es el estilo de Fer?

Círculos La moda es una musa polifacética: Pepe Aguilar Merino

Mi estilo es, soy una mujer dedicada, sincera, de carácter fuerte y que siempre les ve el lado positivo a las cosas.

Círculos Ser modelo me ayudó a crecer como persona, afirma Melisa Rodríguez

El objetivo de ser una reina de belleza es alzar la voz y ésta es una plataforma que te pone en el ojo de todos y así puedes ayudar o dar un mensaje positivo

Fernanda González / Miss Petite Riviera Maya 2021

Más información: El príncipe Harry publicará sus memorias en 2022

No dejes de leer:

Círculos Diseño tlaxcalteca | Moda deportiva

Círculos Beatriz Nava, nueva soberana