El príncipe Harry publicará sus memorias en 2022

El príncipe Harry, que se retiró junto a su esposa Meghan Markle de la familia real británica, publicará sus memorias a fines de 2022, anunció la editorial Penguin Random House.

El anuncio llega en un momento de tensas relaciones entre Harry y la familia real británica, señalada por acoso y racismo por su esposa Meghan y por el propio príncipe tras su mudanza a California el año pasado.

Será la primera vez que un alto miembro de la familia real británica escribe un libro de este tipo, según la prensa británica.

"Escribo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el cual me he convertido", indicó Harry.

"Vestí muchos sombreros diferentes a lo largo de los años, tanto literalmente como de manera figurada, y mi esperanza es que al contar mi historia -los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas- pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde venimos, tenemos más en común de lo que pensamos", dijo en un comunicado difundido por la editorial.

"Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido durante el curso de mi vida hasta ahora y entusiasmado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que es preciso y totalmente verdadero", añadió.

Al revelar el anuncio en Twitter, la editorial describió el libro que será publicado a fines de 2022 como "unas memorias íntimas y sinceras de una de las figuras globales más fascinantes e influyentes de nuestro tiempo".

El libro cubrirá su niñez -Harry tenía apenas 12 años cuando su madre, la princesa Diana, falleció en un accidente de automóvil en París- así como su servicio militar, incluidos dos periodos en Afganistán.

También explorará "la alegría que descubrió al convertirse en esposo y padre".

Harry, de 36 años, y Meghan, de 39, ofrecieron una explosiva entrevista a Oprah Winfrey en marzo que desencadenó una enorme crisis en la familia real.

En ella ambos dijeron que el racismo fue parte de la razón por la cual se fueron de Gran Bretaña.

La pareja contó que un alto integrante de la realeza especuló sobre cuán oscura sería la piel de su hijo antes de que éste naciera. La madre de Meghan es negra, y su padre es blanco.

Su primer hijo, Archie, tiene ahora dos años. El mes pasado la pareja anunció el nacimiento de su hija Lilibet Diana.

Según la prensa británica Harry hará el libro con la ayuda del escritor J. R. Moehringer, un ganador del premio Pulitzer que escribió la autobiografía de la leyenda del tenis André Agassi.

Harry donará los ingresos a obras de caridad, indicó la editorial.