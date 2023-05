Miss Señora Tlaxcala, de paseo por el zócalo

Miss Señora Tlaxcala, Elisa Medina Fernández, estuvo en el zócalo de Tlaxcala para convivir con la gente que la ha apoyado en sus redes sociales. Ahí, agradeció el cariño que le han mostrado y los ánimos para dar lo mejor en Tijuana, donde representará a la entidad en el certamen nacional.

Llegó con un vestido largo color verde que dejó ver su esbelta figura y, por cierto, compartió su secreto para mantenerse en forma: “Lo primordial es hacer mucho ejercicio y tomar agua”.

La modelo y reina de belleza en todo momento fue accesible con la gente que se acercó a tomarse la foto del recuerdo con ella, y muy atenta escuchó cada palabra de ánimo y éxito que le deseaban.

Estefany Maldonado expresó que la Miss Señora, es una mujer bella, humilde y carismática y que pocas personas son así de atentas.

Soy de Puebla, vine por cuestiones personales y no dudé pasar a los portales de Tlaxcala, me encanta este lugar y vi que estaban tomando fotos a esta bella señora y me acerque a saludarla y fue muy accesible, y es que a veces cuando ya están en un lugar de éxito, luego se olvidan de las personas que las admiran, y de verdad tienen los tlaxcaltecas a una gran señora reina de belleza, dijo Blanca Moreno.

Alejandro Vásquez es un admirador de Totolac que llegó con rosas y felicitó a Elisa, le deseó lo mejor en su próxima competencia y refirió que Tlaxcala no le pide nada a otros estados, “hemos demostrado que en nuestro estado las mujeres son bellas y talentosas, no dudo que la corona nacional sea para la entidad”.