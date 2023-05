Jane Flores concursará en El Salvador

La tlaxcalteca Jane Flores, quien ostenta el título de belleza Teen Petite Riviera Maya 2023, estará en el certamen Miss Petite International Beauty Pageant 2023, que se llevará a cabo en El Salvador. La guapa modelo y reina es una de las jovencitas que se ha esmerado para llegar hasta donde está, su disciplina la ha llevado a ser una de las mujeres más destacadas en el mundo de la moda y glamur.

En una amena charla con El Sol de Tlaxcala, dijo que es un orgullo ser parte de la familia Petite, pero más grande es por qué representará a México y a Tlaxcala en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.

Expresó que tiene un compromiso muy valioso, al que le está poniendo todo su empeño, desde la forma de caminar hasta de expresarse, además de llevar una dieta balanceada para mantenerse en el peso ideal para este certamen.

Comentó que está agradecida con las personas que la han estado apoyando, como es su familia, sus patrocinadores, sus directores de certamen, quienes día a día están al pendiente de que esté bien en todos los aspectos.

Manifestó que se siente nerviosa porque es un concurso diferente a los locales, será vista por millones de personas por las redes sociales de muchos países, sin embargo, está trabajando este aspecto.

Afirmó que dará todo lo mejor de ella para poner en alto el nombre de México y Tlaxcala, su mayor interés es dar a conocer la cultura de nuestra entidad y gritar fuerte ¡sí se pudo!

Voy con una emoción grande y bonita de decir soy mexicana, soy tlaxcalteca. Pido me apoyen en mis redes sociales como Jane Flores, y den like a todas mis fotos de este concurso, sé que la competencia es reñida, todas las representantes de otros países son hermosas, pero nosotros los mexicanos no nos quedamos atrás y vamos con todo.