Juliana Téllez de reina a directora

A su corta edad Juliana Téllez se ha virilizado en redes sociales por ser una de las directoras de certámenes de belleza más joven, dado que antes si no se tenía la mayoría de edad no podía dirigir un concurso de estos. Tiene 17 años, es directora municipal de Miss y Mr. Global Model Tlaxco.

Círculos conversó con esta joven talentosa y emprendedora sobre su trayectoria y proyectos.

SUS CORONAS

Sus títulos de belleza han sido Señorita Técnica 7 Tlaxco 2018, Señorita Postal y Vista hermosa 2019, señorita Tlaxcala Elegancia 2020, Miss Petite Globe Tlaxco 2021, además de Miss Petite Global Model Tlaxcala 2022.

Su mayor sueño es ser una persona reconocida por su talento y por lo que hace en los certámenes de belleza.

Nos gustaría que te presentaras tú misma, ¿Quién es Juliana Téllez?

Nací el 6 de diciembre del 2004, soy originaria del municipio de Tlaxco, estoy estudiando cuarto semestre de preparatoria, soy una mujer feliz, lucho por mis sueños y metas, a pesar de las adversidades de la vida no me rindo, cumplo con mis promesas por eso sigo de pie, hace tres años le prometí a mi madre que en paz descanse que sería una persona exitosa y cumpliría todos mis sueños y metas, por eso mi corona estatal y todo lo que hice en mi certamen nacional se lo dedico a ella.

¿Cómo fue que llegaste a ser la directora de este certamen de belleza?

Tenía la idea de dejar todo después de mi certamen nacional que se realizó en la segunda semana de febrero, pero en toda la concentración me di cuenta que realmente me gustaba todo lo que conlleva un certamen, disfruté todo lo que hice y me sentí tan satisfecha que quería seguir en esto, así que tres días pensé como seguiría sin yo participar y mejor darle la oportunidad a otras niñas, así que dije quiero hacer un certamen, lo consideré con mi hermano mayor y me dijo que si y si quería el me apoyaba como siempre.

A tu corta edad ¿Qué fue lo primero que dijeron los directores estatales?

Cuándo les platiqué de mi idea sobre hacer un certamen, no les terminé de decir cuando su respuesta fue: sí, dalo por hecho, confiamos en ti y sabemos que harás un evento bonito, te llamamos en una hora para platicar bien pero dalo por echo que es un sí.

Siempre han creído en mi, dicen que siempre los sorprendo con algo nuevo y me creen capaz de todo, y a pesar de mi y das tengo una madurez enorme.

¿Hubo desconfianza para que tú encabezaras este certamen de belleza?

No, no hubo desconfianza hubo preocupación pero tenía el apoyo de todos.

En lo personal, ¿Cuantos títulos de belleza tienes?

Tengo cinco.

Ahora que eres directora ¿Seguirás participando para algún reinado?

Aún tengo que entregar corona a mi sucesora, y pienso volver a participar en un certamen, no tengo fecha porqué quiero prepararme aún más para hacer un buen papel.

¿Qué fue lo más difícil para ti durante este certamen?

Todo es difícil, pero no imposible si se complicaron algunas cosas pero con disciplina, apoyo y amor todo se solucionó y fue un éxito.

¿La respuesta del certamen de belleza fue la que esperabas?

Fue más de lo que esperaba, alcanzó un nivel impresionante.

¿Cómo te sientes en tu primer certamen como directora?

Me siento realizada, muy feliz, satisfecha, importante y sobre todo exitosa y amada por las niñas.

¿Hay algún certamen de belleza que te gustaría dirigir a futuro?

Sí, sí existe pero como todo hasta que no lo consiga no hablaré del tema.

¿Qué mensaje es el que lleva el certamen que diriges?

Es un certamen de belleza, que busca el empoderamiento de la mujer a través de los concursos, resaltar la cultura y tradición del estado e impulsar el turismo a través de sus representantes.

¿Cuál es tu lema?

Definitivamente sería: “Perseverar es la clave para tener éxito”.

Tu consejo para las que gustan ser parte de un certamen de belleza

Mi consejo es que tomen la decisión, se arriesguen, disfruten mucho todo lo que vivan en un certamen de belleza, que aprendan. Que no se dejan llevar por estereotipos, críticas y opiniones de las personas que las rodean, deben confiar en ellas mismas en su potencial y llegarán lejos, ganen o pierdan siempre deben quedarse con lo bueno, con las experiencias y enseñanzas y sobre todo con el amor de la gente que las apoyo en el camino.





