Tlaxcala se mantiene en el primer lugar a nivel nacional con la menor incidencia delictiva

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la presentación del Informe de Incidencia Delictiva correspondiente al primer trimestre del año (enero-febrero-marzo), donde se subrayó que Tlaxcala se mantiene como el estado más seguro del país y con una incidencia a la baja de algunos delitos y la contención de otros.

En el auditorio del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), la titular del Ejecutivo local destacó que desde el inicio de su administración se ha logrado que la entidad esté ubicada en el primer lugar a nivel nacional con la menor incidencia delictiva en nueve ocasiones.

Indicó que estos resultados son gracias a la coordinación entre las diferentes autoridades y a la inversión aplicada para mejorar la seguridad con la entrega de patrullas, equipamiento, ascenso de salarios, incremento de elementos policiacos y otras acciones que ayuden a generar la paz.

Los resultados son gracias a la coordinación entre las diferentes autoridades y a la inversión aplicada para mejorar la seguridad. Cortesía | Gobierno del Estado

Cuéllar Cisneros refirió que su gobierno continuará con la aplicación de recursos para disminuir la inseguridad, pues recordó que en breve será inaugurado el edificio del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) y serán invertidos 100 millones de pesos en cámaras de videovigilancia.

“Desde luego que no me complace todavía estos números, seguiremos trabajando para seguir dando los mejores resultados, Tlaxcala sigue estando a la vanguardia en la seguridad y por nueve meses hemos tenido por primera vez en la historia del estado el primer lugar en seguridad y esto me lleva a seguir trabajando a decirles a todos ustedes que mi compromiso es seguir invirtiendo”, señaló.

Subrayó que en las últimas tres semanas se ha registrado una disminución en el robo de vehículos debido a la estrategia integral implementada en conjunto con autoridades municipales.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, refrendó el compromiso de rendir cuentas claras y mantener informada a la población tlaxcalteca sobre el estado que guarda la seguridad en Tlaxcala a través de los informes trimestrales.

Mientras, la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldan dio a conocer que Tlaxcala registra una tendencia de delitos general a la baja de 2018 a 2023, donde se observa una disminución del 58 por ciento, mientras que en algunos delitos existe una contención.

A su vez, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ramón Celaya Gamboa aseguró que la estrategia de seguridad se encuentra alineada con los objetivos y directrices del gobierno federal y se trabaja de forma coordinada para brindar mayores resultados.

El Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp), Maximino Hernández Pulido, adelantó que se va a fortalecer el servicio de emergencias 911 con la contratación de 66 personas e integrar a la Cruz Roja al Centro de Control Comando Comunicaciones y Cómputo (C4) para dar una mayor atención.

Por último, el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Carlos Manuel Lozano García, refirió que la percepción de inseguridad disminuyó “importante aclarar que en el caso del estado de Tlaxcala disminuyó 14.1 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del 2022”.

Al evento acudieron el secretario técnico estatal de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Nicolás Cuapio Cuapio; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, integrantes de la mesa de seguridad, magistrados y magistradas, diputados federales, presidentes de partidos políticos, representantes de las cámaras empresariales, funcionarios estatales, representantes de la iglesia, del sector transportista y más invitados especiales.