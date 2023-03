Tlaxcalteca Javier Solís asume la secretaría de Concanaco

Por primera vez, un tlaxcalteca asume la secretaría general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) México. Se trata de Javier Solís Ruiz, empresario originario de Chiautempan, quien tendrá la misión de respaldar las actividades del dirigente nacional Héctor Tejada Shaar.

Recientemente, el presidente del organismo empresarial presentó a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo, en la secretaría general con Solís Ruíz; Octavio de la Torre como tesorero; Julio César Almanza, como prosecretario y protesorera, Patricia Araujo de la Torre, quienes fueron autorizados por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria para el periodo marzo 2023-marzo 2024.

Oficialmente, el pasado ocho de marzo comenzó la designación de Javier Solís como secretario general de la Concanaco Servytur. De 1999 al 2000 fue presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chiautempan; mientras que del 2001 al 2002 asumió la dirigencia de la Federación de Cámaras de Comercio en Tlaxcala. Después siguió activo en el organismo empresarial.

Hoy en día, la Concanaco Servytur México está integrada por 257 cámaras en los diversos estados, presencia en 900 poblaciones y tienen 650 delegaciones; representan el 56 % del Producto Interno Bruto y el 57 % del empleo formal del país.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Javier Solís mencionó que una de sus actividades principales como secretario general de la Concanaco es acercar la diversidad de servicios presenciales y digitales del organismo empresarial, dentro de ellos la capacitación para sus afiliados, cercanía con los comerciantes para ayudarlos en los diversos temas, promociones, descuentos y creación de convenios que sirvan a las cámaras estatales.

Tras anotar que en este año de actividades viajará por todo el país para tener acercamiento con los comerciantes y acompañar el trabajo del dirigente nacional, el empresario sostuvo que abonará al crecimiento comercial desde la secretaría general para fortalecer al sector comercio, abonará la recuperación económica y registrar mayores ventas durante el año, especialmente en las temporadas comerciales.

Javier Solís confirmó que la agenda de trabajo de la Concanaco Servitur está en marcha, con actividades de promoción económica y turística, en beneficio de las cámaras afiliadas en los estados.

“En mi responsabilidad lo que voy hacer es trabajar para el presidente, para la Confederación, para hacer un buen trabajo en el último año de Héctor Tejada. Es la primera vez que tenemos a un tlaxcalteca en una posición de ese tamaño. A mí me mucho gusto, pero también sé que es una gran responsabilidad. Lo que me pidió el presidente es respetar lo que planteó desde el inicio de su administración. Somos la confederación mejor posicionada en el Consejo Coordinador Empresarial”.

El empresario del sector comercio manifestó que reforzará las actividades de promoción para afiliar a la Concanaco Servitur a más comerciantes de los diversos giros tanto en Tlaxcala, como a nivel nacional.

Asimismo, aceptó que no hay cercanía entre todas las cámaras de comercio de la entidad, solamente la de Tlaxcala y Chiautempan están afiliadas a la Concanaco Servitur. “Ya no tenemos ningún acercamiento, hubo algún tipo de problema con ellos, no hay Fecanaco porque no está reconocida y luego las federaciones deben tener mínimo cuatro cámaras. Eso no es bueno para nosotros”.

RESPALDAN A CANACO TLAXCALA Y CHIAUTEMPAN

En tanto, el presidente de Canaco Chiautempan, Eloy Berruecos López, reconoció la trayectoria de Solís Ruíz para desempeñarse en el Comité Ejecutivo Nacional de la Concanaco Servytur, por lo que ofreció su respaldo.

Por su parte, el titular de la Canaco Tlaxcala, Joseph Rodríguez Ramos, opinó que es un orgullo para los tlaxcaltecas tener a un representante en el organismo empresarial a nivel nacional, con el respaldo de su trayectoria en el sector comercio.

“Nos sentimos fortalecidos en nuestro estado, nos renueva la energía de pensar que podemos hacer las cosas todavía mejor”, finalizó.

257 cámaras integran la Concanaco Servytur México, en los diversos estados; representan el 56 % del Producto Interno Bruto





Un año, el periodo de secretario general de Concanaco Servitur, Javier Solís