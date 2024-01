Todos los puntos de agenda legislativa serán prioridad, asegura Reyna Flor Báez

Para el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo, todas las iniciativas presentadas por los diputados, así como las remitidas por el Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos serán de prioridad, aseguró la presidenta de la Comisión Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Reyna Flor Báez Lozano.

En entrevista, la diputada local explicó que ya calendarizan los pendientes, pues al contar con varios todos los legisladores quieren que sus iniciativas sean abordadas, aunque -reconoció- a veces el tiempo no les alcanza, pero avanzarán lo más que se pueda para tener resultados muy positivos en el cierre de la legislatura.

“Son muchos temas, incluso hay algunos que requerimos del análisis de cada diputado, pues aunque tengamos esos asuntos en la Comisión no quiere decir que necesariamente solo lo decidimos allá, pues se va a Pleno, son temas que hay que trabajar con los proponentes”, indicó.

Reconoció que una preocupación era no tener un buen acercamiento con los diputados, pero en general tienen muy buena relación y respeto, sobre todo quienes integran la referida comisión y que trabajan con responsabilidad y compromiso, “eso ha marcado la diferencia, hemos sido una legislatura de respeto y cordialidad, sobre todo en los trabajos realizados en conjunto”, enfatizó.

Asimismo, reconoció que aunque no al 100 % sí han disminuido el rezago legislativo, pero eso es debido a que los tiempos para legislar no se los permiten, pues desde que llegó a la comisión todos los miércoles sesionan de manera general, para no dejarles pendientes a los próximos congresistas.

Por otro lado, aseguró que debe ser compromiso de aquellos legisladores que solicitarán licencia dejar con la información necesaria a sus suplentes para que continúen con los trabajos y no se detengan, pues integrarán a sus suplentes y seguirá la labor.

En cuestión de leyes federales algunas ya están abiertas y únicamente presentarán informes al respecto, como es el caso del aborto, aunque también es trabajo de cada proponente tener acercamiento con los diputados.