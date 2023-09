Ante determinación de la corte, dicen diputadas que el congreso está obligado a legislar sobre el aborto

Con la despenalización del aborto en el Código Penal Federal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso del Estado se verá obligado a legislar en la materia para armonizar la ley estatal, afirmaron las diputadas Lorena Ruiz García y Reyna Flor Báez Lozano.

En sendas etrevistas, las legisladoras coincidieron en que es un hecho histórico en beneficio de las mujeres, pero al ser abordado desde el marco federal, tendrán que hacer lo propio con la legislación estatal.

Rosario Texis, presidenta de Ddeser

En su momento, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, Lorena Ruiz García, aceptó que esta determinación obliga a los estados a armonizar su ley en ese sentido, de ahí que confía en que a raíz de esta situación el tema con los demás legisladores sea de diálogo para poder trabajar y proteger a las mujeres.

Sin embargo, aseguró que en el estado han legislado desde septiembre de 2022, pero no ha podido salir adelante, pues presentaron en el Pleno la iniciativa para poder armonizar la ley, pero ahora ya este tema obliga a todas las dependencias de salud federales a que puedan atender a las mujeres sin penalizar esta situación.

Cuestionada sobre por qué no aparece en los temas de la agenda legislativa, afirmó que eso no significa que no puedan abordarlo, aunque los mismos colectivos han dejado el tema de que no hay avances, pero debería haber un acercamiento más amplio con los demás legisladores, porque no es una decisión que dependa de uno solo, sino se requiere de la mayoría calificada.

Espero que, a raíz de esta situación, sea ya únicamente una presión más para mis compañeros legisladores y, aunque no esté en la agenda legislativa, sabemos que se puede subir y legislarlo, pero también en las comisiones pertinentes, como es la de Salud y Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, comentó.

¿QUÉ DICE PUNTOS CONSTITUCIONALES?

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Reyna Flor Báez Lozano, puntualizó que “el fallo de la Corte es para despenalizar el Código Penal Federal, no de las entidades federativas, y eso es un punto muy importante”, lo que dejó en evidencia su desconocimiento del tema. No obstante, agregó que el Poder Legislativo analizará esta determinación con las iniciativas presentadas previamente.

Lorena Ruiz, diputada independiente

En este sentido, aceptó que darán seguimiento a las iniciativas presentadas para su dictaminación, aunque al momento ya se pueda brindar ese servicio en dependencias federales.

Manifestó que no retrasarán el tema porque es importante, tomando en cuenta a los colectivos que están interesados en ello y habrá atención, pues están abiertos a ello, pero lo harán de acuerdo a como lo marca las iniciativas presentadas. Asimismo, subrayó que este tema también es cuestión de perspectiva, de ahí que respetará las opiniones de los demás diputados, pues no es un tema que puedan dejar de lado, pero también tienen que tratarlo de manera muy responsable y con mucha objetividad.

ACOMPAÑAMIENTO DE ABORTOS CRECIÓ: DDSER

En su momento, la presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDSER), Rosario Texis Zúñiga, alertó que hasta agosto de este año han acompañado a mil 496 mujeres, por lo cual es el año más complicado que han tenido, pues son muchas mujeres que están solicitando la interrupción.

Explicó que la mayoría de estas interrupciones tienen que ver con un proyecto de vida o por el fallo de los métodos anticonceptivos, pues aun teniéndolos quedan embarazadas y las instituciones de salud no acceden a realizar el retiro, por ejemplo, del Dispositivo Intrauterino, lo cual pone en riesgo a las mujeres de sufrir una perforación uterina, pero eso no les importa a las áreas de salud y, mucho menos, a quienes legislan hacia el tema de las mujeres y derecho a la salud.

De igual forma, aceptó que en este año van a rebasar más de dos mil 400 casos, pues estos últimos cuatro meses del año son el periodo más pesado y donde hay más demanda para los acompañamientos de interrupción del embarazo.

En otro orden de ideas, Texis Zúñiga catalogó el fallo de la SCJN como histórico para los derechos de las mujeres en el país, pues eso abre un panorama muy diferente para el alcance de sus derechos.

Resaltó que la determinación de que los sistemas de salud no le nieguen a las mujeres la interrupción del embarazo sienta un precedente para que en todos los estados los Congresos locales tengan que hacer su trabajo y realizar el proceso de despenalización en los códigos penales locales.

Además, refirió que la determinación también señala que los jueces locales tienen que hacer modificaciones para no criminalizar a ninguna mujer por ejercer ese derecho a decidir, de ahí que están a la espera de que en Tlaxcala sea muy pronto la armonización, porque ya tienen la iniciativa y justo con este amparo se logran las modificaciones pertinentes.

Finalmente, la activista exhortó a los congresistas a que muestren voluntad política para trabajar en la materia.

Congreso de Tlaxcala se verá obligado a legislar sobre aborto, afirman diputadas

Rosario Texis presidenta de DDSER

Los diputados siguen con una mirada retrógrada basada en creencias y falta de voluntad política, además de que muchos le están apostando al 2024 e irse sin problemas”