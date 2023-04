Violación, principal motivo de abortos: Ddeser

De los 528 casos de mujeres que buscaron un acompañamiento para realizar un aborto seguro registrados en lo que va de este año, la mayoría es de mujeres de entre 18 a 24 años de edad, reveló Rosario Texis Zúñiga, presidenta de la Red por los derechos sexuales y reproductivos de México (Ddeser).

Local

Del total de los casos, lamentó, cerca de 200 son por violencia sexual, lo cual es aun más preocupante, pues, aunque por esta causa sí es legal el aborto en Tlaxcala, el sector salud no practica este procedimiento, por lo cual las mujeres deben seguir acudiendo a lugares no permitidos y correr el riesgo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De igual forma, indicó que durante 2022 tuvieron mil 997 casos, de los cuales cerca de 890 fueron por violencia sexual, también una cifra elevada y sin que hubiera algún castigo para los agresores.

Local Agresiones sexuales motivan los abortos

Por otro lado, resaltó que el otro grupo etario donde está presente el fenómeno del aborto es en el de 25 a 30 años, casadas, con uno o dos hijos y que ya no quieren tener más, aunque en este sentido deben las autoridades ver cómo está fallando la política de salud sexual y reproductiva, pues muchas veces no les dan a las mujeres un anticonceptivo o tienen uno que no les funciona.

Los detalles: ➡️ Carecen diputados de voluntad para aprobar aborto, dice Texis

“El dispositivo intrauterino falla mucho y se pueden embarazar con él, y no se los quieren quitar porque dicen que pueden provocar un aborto, por eso deben ir a farmacias similares u otras farmacias para quitárselo, aunque estén embarazadas”, enfatizó.

Entérate: ➡️ Carecen diputados de voluntad para aprobar aborto, dice Texis

Local Ddeser en Tlaxcala acompañó más “abortos seguros”

Sin embargo, Texis Zúñiga recalcó que la atención médica es un derecho fundamental de las mujeres, pues si tienen el implante para continuar o interrumpir el embarazo, es necesario retirarlo, pero los médicos siguen con la creencia de que si se los retiran viene un aborto, y entonces es una violación muy grave a los derechos de las mujeres.





528 acompañamientos de aborto ha tenido Ddeser en lo que va del 2023, pero en 2022 fueron mil 997.