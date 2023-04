Carecen diputados de voluntad para aprobar aborto, dice Texis

Aunque ya es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la despenalización del aborto, los diputados locales carecen de voluntad política para aprobar dichas reformas al Código Penal para el Estado de Tlaxcala, criticó Rosario Texis Zúñiga, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser).

Local Da Ddeser ultimátum a diputados sobre aborto

En entrevista, lamentó el nulo compromiso de los congresistas para legislar en el tema, pues hasta el momento no han recibido ninguna respuesta oficial sobre cuándo abordarán dicho tema, esto, aunque el pasado nueve de marzo les entregaron un oficio solicitando dicha respuesta, pues tan solo se limitaron a realizar algunas llamadas para cuestionar su petición.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Señaló que están a la espera de los tiempos legales y, en breve, darán nuevamente una posición, pues entregarán un último recurso legal para agotar todos los elementos antes de llegar al amparo, pues están tratando de agotar la definitividad, que es uno de los derechos que tienen para no presentar la iniciativa o para no subirla.

Doble Vía ¿Sabías que la primera cesárea en el mundo fue hace 412 años?

Ya están por cumplirse los tiempos legales, advirtió, de ahí que la siguiente semana volverán a posicionarse sobre el tema, pero de ser ignoradas nuevamente llegarán al amparo, lo cual no dejaría con ninguna otra opción al Congreso más que legislar al respecto, pero están utilizando todos los artilugios legales para que no tengan posibilidad de movimiento, sino más bien la despenalización.

Los detalles: ➡️ Aborto, un pendiente en el tema de justicia: Rosario Texis



Es falta de voluntad política y de hacer su trabajo, porque no les estamos pidiendo nada que contravenga los derechos de otras personas, sino que cumplan con los requerimientos internacionales y los que dio la SCJN en decir que es inconstitucional tener penalizado el aborto y deben legalizarlo”, puntualizó.

Local Violación, principal motivo para abortar

Reprochó que les pese el tema político en sus aspiraciones electorales, pues así lo han manifestado en las reuniones, pues la ciudadanía irá en su contra, pero no están pidiendo que hagan algo que nos les conviene, sino más bien que es lo que les toca como legisladores, cumplir con lo que piden, así como con los mecanismos internacionales y la Suprema Corte a nivel federal.

No dejes de leer: ➡️ Enseñan temas de sexualidad a los estudiantes para prevenir embarazos

De igual forma, mencionó que a mediados de mayo, ya tendrían pendiente el amparo por omisión legislativa, el cual los obligará a realizar este trabajo pues están omitiendo una de sus funciones que es legislar en favor de los derechos de las mujeres, aunque reconoció que existe el riesgo de que la turnen a otra legislatura, pues no quieren meterse en un problema y por eso lo están llevando a los límites.

De no encontrar una respuesta satisfactoria a sus peticiones sobre el aborto, buscarían a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para que interceda y que sea ella quien genere las estrategias para legislar en el tema.

Local Buscan proteger a periodistas de Tlaxcala

Más información: ➡️ Violación, principal motivo para abortar

Rosario Texis directora de Ddser Tlaxcala





No hay votos suficientes, aunque existen 11 diputados que han dicho que sí van, pero con ese número no avanza. No sabemos la intención, pero les pesa tanto la cuestión religiosa y moral que no permiten darles conocimientos científicos y certeros para decirle por qué sí tienen que legislar en favor de las mujeres”

Entérate: ➡️ Candidatas indígenas y afromexicanas retan a la exclusión y al machismo

De no encontrar una respuesta satisfactoria a sus peticiones sobre el aborto, buscarían a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para que interceda y que sea ella quien genere las estrategias para legislar en el tema.