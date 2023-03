Marcharán mujeres para exigir igualdad

Mujeres tlaxcaltecas de las diferentes edades y profesiones saldrán el próximo ocho de marzo a las calles de los principales municipios de la entidad para exigir igualdad, reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos y alto a las distintas formas de violencia.

Aunque no hay una agrupación o colectivo que esté liderando la convocatoria de la marcha, este Diario confirmó que la cita es a las 16:00 horas donde estaba el asta bandera de la capital tlaxcalteca, para partir con rumbo a la explanada de Palacio de Gobierno. Simultáneamente en los municipios de Apizaco, San Pablo del Monte y Huamantla están previstas concentraciones en los parques y plazas principales.

Esperan la asistencia de mujeres que luchan por la igualdad de oportunidades, así como víctimas, familiares de víctimas que estarán acompañadas de colectivos tlaxcaltecas, mujeres integrantes de otros sindicatos como el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado “7 de Mayo”.

En su sitio oficial de Facebook, la Colectiva Medusas Sufragistas hizo una publicación donde externa que están listas para alzar la voz Unión feminista ante violencia machista. Nos quieren conformistas, divididas, calladas y amordazadas ante las violencias y violación de derechos que sufrimos las mujeres, pero no nos callarán. La lucha continúa

La Colectiva Medusas Sufragistas también publicó que no está de más recordar que el ocho de marzo es un día exclusivamente dedicado a las mujeres, no es fiesta para ponerse a bailar, no es festival lésbico gay y no hay nada que festejar.

En el municipio de Tlaxcala está programada una serie de actividades culturales a partir de las 10 de la mañana y hasta las 14: 00 horas en el zócalo capitalino, confirmó la directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) Tlaxcala, Rosario Texis Zúñiga, quien explicó que realizarán el primer festival feminista, que incluye talleres, pláticas, actividades agroecológicas, artísticas y de lectura desde diferentes posturas del feminismo.

Mencionó que la Ddeser realizará un pronunciamiento por el Día Internacional de la Mujer, esto frente a la sede del Poder Ejecutivo de Tlaxcala, al filo de las 13:30 horas, para visibilizar la lucha feminista, pero con la reserva de un panorama de incertidumbre para manifestarse ante los acontecimientos de recriminación del año pasado por parte del gobierno estatal.

Al final sí creemos necesario tener esa presencia, desde Ddeser Tlaxcala nos sumamos al Primer Festival Feminista, esta vez lo denominamos en resistencia, frente a todas las situaciones que viven las mujeres día a día. Por otro lado, como organización hemos preparado el pronunciamiento que año con año hemos dado, dijo.

Asimismo, la activista Yeny Charrez Carlos demandó al gobierno estatal respeto a la marcha del ocho de marzo en la capital tlaxcalteca, al tiempo que alertó que tienen preocupación de posibles infiltraciones de mujeres policías.

“Que se identifiquen, es lo que pedimos, de encontrar una mujer policía en nuestros contingentes es un acto no solo de provocación, sino de ataque a las mujeres de la marcha. Lo queremos dejar en claro, si ellos quieren civilidad, que la civilidad comience desde las instituciones”, atajó.

Tras reservar el número de participantes que asistirá, la también presidenta de la Asociación Civil Mujeres con Poder dijo que tendrán un protocolo de seguridad para ir a la marcha, espacio que les permite externar la exigencia de derechos.

La marcha del 8M se ha caracterizado porque es una exigencia. Nosotras venimos en paz exigiendo. ¿Qué va a pasar?, no lo sabemos, pero las mujeres hemos decidido salir. Entendimos algo: nos protegemos nosotras. No estamos confiadas de lo que puedan hacer ellos. Esperamos que no sea lo mismo que pasó el año pasado, remató.

El Colectivo Mujer y Utopía, por medio de su Facebook, resalta que recientemente presentó el Protocolo para la Atención de la Violencia Sexual contra Mujeres y Niñas, que brinda herramientas para que de manera integral se atienda la prevención y atención de casos de violencia sexual contra este grupo de población.

8 DE MARZO RETA A LAS INSTITUCIONES

Más adelante, la titular de Ddeser Tlaxcala, Rosario Texis, opinó que el ocho de marzo sigue retando a las instituciones ante la lucha por los derechos, al ver que no se ha logrado el acceso a ellos.

Creo que hace falta un trabajo muy arduo, amplio y es necesario que realmente el estado le responda a las mujeres de Tlaxcala, les garantice la vida, la seguridad y sobre todo los derechos para todas las niñas, mujeres de nuestro estado

Asimismo, Texis Zuñiga señaló que todavía hay pendientes en los temas de mujeres, principalmente el acceso a la justicia para atender a niñas, adolescentes y mujeres que día a día luchan por ser escuchadas ante la indolencia e impunidad.

La activista urgió que en el estado debe darse la despenalización del aborto, como un elemento fundamental para abonar a las garantías individuales de este sector de la población, al tiempo que reprochó que no haya voluntad política de los diputados para aprobar la iniciativa, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentó que se tiene que despenalizar el aborto.

Hay otras leyes que hay que seguir revisando, la que urge es la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. En el ámbito del Poder Ejecutivo se está haciendo un trabajo, pero hace falta fortalecer muchas de esas áreas, una de ellas es el acceso a la justicia

CEDH DARÁ ACOMPAÑAMIENTO

En Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizará un acompañamiento a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, con la misión de observar que se respeten las garantías individuales.