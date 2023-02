Trata de personas, delito que no solo es en Tlaxcala

Cinco mujeres que han investigado y documentado la trata de personas coincidieron que el problema no es exclusivo de Tlaxcala, pues tiene presencia a nivel nacional e internacional, pero faltan acciones y políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar el fenómeno.

Durante el conversatorio “Voces contra la trata”, que tuvo sede en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, fue abordado el tema desde diversas perspectivas, pues participaron especialistas en la academia, investigación, del área médica y periodística para compartir sus conocimientos.

De acuerdo con cifras de Incidencia delictiva de trata de personas registradas en el fuero común por entidad federativa, de enero a junio de 2021, en Tlaxcala existen 59 carpetas de investigación por este delito, lo que sitúa al estado en el lugar 11 con mayor incidencia.

No obstante, la periodista Ana Laura Vásquez reveló que no existen datos precisos para investigar el tema de la trata de personas y muchos estados no brindan información argumentando que el tema es confidencial o reservado, de ahí que es difícil saber realmente cuántas personas operan para enganchar a mujeres y cuántas son víctimas.

Agregó que existen sitios que operan en la clandestinidad y sus víctimas son mujeres y hombres, pues el fenómeno dejó de ser exclusivo de un género.

Mencionó que al recurrir a otros datos que se refiere al número de personas, mencionó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que existen 635 mujeres víctimas de trata de personas sin desagregar datos por fines de explotación sexual, en contraste, en su base de datos registra 842 expedientes por trata de personas de marzo de 2020 a mayo de 2021.

Precisó que la diferencia en las cifras es por información, pues algunos estados omiten información por diversos motivos.

Al hacer un desagregado, compartió que, de los 842 expedientes, son 439 por trata de personas mediante prostitución ajena y otras formas de explotación sexual que deja ganancias a terceros; al hacer una clasificación por género, registra a 685 mujeres, siete hombres y una persona de la comunidad LGBTTI.

Además, obtuvo que son 37 carpetas por pornografía infantil, 49 por trata de personas con fines de explotación laboral y trabajos forzosos, seis por uso de menores de edad en actividades ilícitas, nueve para mendicidad, tres por matrimonio forzado y 13 de adopción ilegal.

Destacó que en Baja California existe una carpeta de investigación por trata de personas para la extracción de órganos y tejidos, que es un delito que no está muy visible en México.

Aseveró que las víctimas de este delito están en Tlaxcala, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Coahuila, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Puebla y Zacatecas. A nivel internacional, en Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, El Salvador, Paraguay, Honduras y Belice.

En cuanto a los tratantes, puntualiza que son de Baja California, Puebla, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sonora, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. En el extranjero están en Arizona, Guatemala, Colombia, Venezuela y Cuba.

En cuanto a acciones, detalló que hubo 406 operativos y cateos en el país, rescataron a 339 víctimas y solo hubo 40 tratantes detenidos. Incluso, reportaron el cierre de bares, casas de masajes y citas, table dance, centros cheleros, sex shop y casinos, entre otros.

Lamentó que la política anti trata está enfocada en el cierre o clausura, temporal o definitiva de burdeles, table dance y demás locales del sistema proxeneta y en el rescate de víctimas, pero no en la captura de redes de tratantes y menos como una estructura de la delincuencia organizada.

Otra ponente fue María Rosa Montiel Águila, quien se enfocó en los testimonios de los tratantes que convierten a la mujer en un objeto para obtener ganancias, de ahí que es vista como una mercancía para ser comercializada, dejando de lado su valor como mujer.

Daniela Álvarez Saavedra enfocó su participación en los tratantes de Tenancingo, Tlaxcala, quienes han estructurado toda una red para operar y enganchar a sus víctimas. Externó que el discurso de las autoridades es que en la entidad no existe la delincuencia organizada, pero es evidente la presencia de estos grupos delictivos.

Las comentaristas Alma Carina Cuevas y Rosa María Angélica Tlahuice Vela, externaron que cada día muestran la parte punitiva de la trata de personas, pero es poco visibilizada la forma en que desarrollan este fenómeno y cómo llegan las víctimas.

Por lo tanto, planearon otra mirada para comprender el problema, evidenciar perspectivas para la elaboración de políticas públicas, trabajar en la planeación analizando estereotipos, poner estrategias de acción en la atención y sanción.

Concluyeron que trabajar de esta manera permitirá quitar estereotipos para garantizar una mejor justicia para las mujeres en condiciones de igualdad, de ahí que pidió que sigan generando espacios de reflexión de la problemática e invitó a que sea replicado en diversos entornos sociales.

842 expedientes por trata de personas de marzo de 2020 a mayo de 2021 registra la periodista Ana Laura Vásquez en su base de datos.

Cifras oficiales sitúan a Tlaxcala en el lugar 11 a nivel nacional de los estados con mayor incidencia en el delito de trata de personas.

